روحاني يبعث رسائل الى زعماء دول الخليج بينها العراق

أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية ايران عباس موسوي يوم السبت انه بعد تقديم الرئيس الايراني حسن روحاني مبادرة هرمز للسلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بادر الاخير بإرسال نصها الكامل الى زعماء دول مجلس تعاون الخليج والعراق.

وردا على سؤال للمراسلين بشأن الاخبار التي تحدثت عن ارسال رسالة من رئيس الجمهورية الايرانية الى زعماء دول مجلس تعاون الخليج والعراق، أيد موسوي هذا الخبر، وقال: بعد تقديم روحاني مبادرة هرمز للسلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بادر الرئيس بإرسال نصها الكامل الى زعماء دول مجلس تعاون الخليج والعراق، حيث دعا فيها الى تشريك المساعي بين الجميع من اجل بحثها وتنفيذها.

وأضاف موسوي ان هذا الامر يثبت جدية ايران والاهمية التي توليها لدول المنطقة في توفير الامن والاستقرار في منطقة الخليج.

وأردف المتحدث الايراني ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيرسل قريبا رسالة في هذا المجال الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.