رَكْبُلاء!!

رَكْبُ: قافلة

رَكْبُلاء: قافلة لاء

المدينة الطاهرة الأبية العزيزة المعطرة بدماء الشهداء , والمقدسة بأرواح أئمة الدين والإنسانية السامية السمحاء.

إنها كربلاء!!

ذلك الموكب الكوني والإرادة السماوية التي تمسّكت بنداء “لا” المتدفق بوجه الظلم والجور والإمتهان , والثائر على الفساد والهوان والإعتداء على مُثل وقيم الدين الجوهر الحنيف.

إنها كربلاء!!

سيدة المدن ورمز الثورة والإباء والتحرر من قيود الإستعباد.

راية الحق الخفاقة في فضاءات العصور والأزمان , فهي التي زعزعت أركان الظالمين , وجابهت الفاسدين , وصالت بالحق على الباطل الرهين , وقالت كلمتها الفصل , وأرست دعائم كينونتها الكبرى في قلب الدنيا والدين.

و “هيهات منا الذلة” , عبارة مزلزلة مكتوبة بالدم , إنبثقت فوق أديمها , ولا يزال صداها مدويا في أروقة العالمين , وآفاق الأكوان العلوية , فهي شعلة الثورة ونبراس الثائرين , وفيها أول معركة حق في تأريخ البشرية , وأول إرادة إيمان مطلقة المعاني خالدة التوهج والسطوع.

إنها كربلاء

مدينة الحسين النبيلة السامية الصامدة الواثبة الواثقة , المعبرة عن خلقه وثورته وقيمه ومنطلقاته الإنسانية الإيمانية , الحريصة على شعلة الدين المتوهجة في القلوب والنفوس والعقول والأرواح.

إنها كربلاء

ثورة الشباب فيها أحيت أمة , وأعادت وطنا , فأعلت وجودا غاب عنا , وبها قد تعاطينا الظفر!!

إنها كربلاء

يا حماة الخير , يا نَجدَ العَلم , يا صراط البِرِّ يا نبض الأمم , كم تعافينا بجيلٍ , فلَّ أصفاد الحذر!!

إنها كربلاء

وطن ثار وشعب إفتدى , أمة الكون بكون اللحظة , أيها الإنسان دمتَ ثائرا , وعزوما بدروب العزة!!

إنها …إنها…

فقل رَكْبُلاء!!

وعاش الشعب ويحيا العراق!!

د-صادق السامرائي