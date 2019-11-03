متنبئ جوي: أمطار رعدية في بغداد والبصرة بعد 6 ساعات

توقع المتنبئ الجوي واثق حسين السلامي، الاحد، أن تشهد محافظتي بغداد والبصرة، فجر بعد 6 ساعات زخات من الامطار الرعدية.

وقال السلامي، في منشورله على الفيسبوك، إن “من المتوقع أن تشهد محافظتي بغداد والبصرة زخات من الامطار الرعدية فجر يوم الاثنين”.

واشار الى “وجود حالتين ماطرتين متتاليتين خلال الاسبوع المقبل”، مبيناً أن “التحديثات القادمة سنرى خلالها تحسن في مستويات هطول الامطار كما يتوقع اندفاع موجة برد خلال الثلث الاخير من تشرين الثاني الجاري