هجمات تركية على ثلاث بلدات شمال سوريا…وانتشار قوات النظام في الدرباسية‎

أفادت مصادر ميدانية ، اليوم الأحد ، أن طيران الجيش التركي استهدف قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) في ريف سرى كانيه(رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) وسط اشتباكات قوية في ريف عين عيسى وتل تمر وأبو راسين.

تلك المصادر قالت إن :« طيران الجيش التركي استهدف قريتي أم الكيف والرشيدية في ريف تل تمر جنوبي سرى كانيه الواقعتين تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية».

وأشارت المصادر الى أن« الجيش التركي وميليشياته شنوا هجوما عنيفا على قرى تل الورد و عتيق الهوى وأم عشبة بريف أبو راسين في سرى كانيه وأنباء عن قتلى وجرحى من الطرفين».

وبالتزامن شن الجيش التركي وميليشياته هجوما على بلدة عين عيسى ومحيطها للسيطرة على الطريق الدولي M4 فيما تصدت الوحدات الكوردية للهجوم وسط استمرار الاشتباكات في المنطقة.

كما قالت مصادر أخرى أن قوات النظام السوري انتشرت اليوم في بلدة الدرباسية الحدودية جنوب سرى كانيه بعد إخلاء مواقعها لأيام بعد الهجوم التركي وميليشياته على نقاطها .