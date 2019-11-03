Posted on by

هجوم كبير من الجيش التركي وميليشياته على ريف سرى كانيه

أفادت مصادر ميدانية، اليوم الأحد، أن الجيش التركي وميليشياته يشنون هجوماً كبيراً على محيط بلدة أبو راسين بريف سرى كانيه (رأس العين) في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت تلك المصادر : «يشنّ الجيش التركي وميليشياته هجوماً على قرى المحمودية، أم عشبة، الأسدية وباب الفرج، الواقعة تحت سيطرة الوحدات الكوردية بمحيط بلدة أبو راسين بالدبابات والأسلحة الثقيلة، وسط أنباء عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين».

وأضافت أن «الجيش التركي وميليشياته هاجموا أيضاً اليوم قرية القاسمية بريف تل تمر جنوبي سرى كانيه، وأنباء عن تدمير أربع مدرعات تركية».

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، قد أعلنت يوم السبت، أن قوات المجلس السرياني العسكري والقوات الآشورية (فصائل مسيحية تابعة لها) سوف تنتشر في منطقة الخابور بريف تل تمر جنوب سرى كانيه لصد الهجمات التركية.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close