هجوم كبير من الجيش التركي وميليشياته على ريف سرى كانيه

أفادت مصادر ميدانية، اليوم الأحد، أن الجيش التركي وميليشياته يشنون هجوماً كبيراً على محيط بلدة أبو راسين بريف سرى كانيه (رأس العين) في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت تلك المصادر : «يشنّ الجيش التركي وميليشياته هجوماً على قرى المحمودية، أم عشبة، الأسدية وباب الفرج، الواقعة تحت سيطرة الوحدات الكوردية بمحيط بلدة أبو راسين بالدبابات والأسلحة الثقيلة، وسط أنباء عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين».

وأضافت أن «الجيش التركي وميليشياته هاجموا أيضاً اليوم قرية القاسمية بريف تل تمر جنوبي سرى كانيه، وأنباء عن تدمير أربع مدرعات تركية».

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، قد أعلنت يوم السبت، أن قوات المجلس السرياني العسكري والقوات الآشورية (فصائل مسيحية تابعة لها) سوف تنتشر في منطقة الخابور بريف تل تمر جنوب سرى كانيه لصد الهجمات التركية.