هل هي قنابل مسيلة لدموع أم لدماء غزيرة و قاتلة ؟؟؟!

بقلم مهدي قاسم

رأينا وشاهدنا لمئات مرات ، و عبر سنين طويلة، وفي بلدان

عديدة ، عملية استخدام قنابل مسيلة لدموع لتفريق تظاهرات ، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط قتلى من جراء ذلك ، ما عدا في العراق في الوقت الحاضر حيث سقط عدد ليس بقليل من متظاهرين شهداء و مصابين بجروح بالغة ومميتة ، من جراء استعمال قنابل سميت” مسيلة ” لدموع كذبا

ونفاقا ،ولكنها في الحقيقة مسيلة لدماء غزيرة ولموت محقق في النهاية ، لكونها تخترق الرأس مباشرة كذخيرة حية و تنفجرهناك عميقا ، وهي تحيل رأس المصاب إلى مدخنة تطلق دخانا كثيفا ، بحيث حتى إن إسعاف سريعا و فوريا عاجلا لا ينقذ المصاب من موت محقق ! ، وهو الأمر الذي

دفع عددا من العراقيين إلى قلق و تساؤل مشروعين حول حقيقة و صنف هذا النوع من القنابل الشبيهة في غاياتها و أهدافها القاتلة بقنابل حقيقية على صعيد نية قتل العدو أو الخصم بشكل متعمد ومع سبق إصرار ، و التي ــ أي هذا النوع من القنابل القاتلة ــ هي محرمة ــ أصلا

ــ دوليا في استعمالها الخاص و تحديدا أو حصريا لتفريق تظاهرات جماهيرية ، لأن القنابل المسيلة للدموع مصنوعة خصيصا لتجنب قتل المتظاهرين في جميع الظروف و الأحوال سيما من ناحية و طريقة إطلاقها فوق الرؤوس على نحو عال ، ومن ثم لو كانت مسألة القتل من قبل هذه القنابل

مقتصرة على قتل شخص واحد فقط ــ مع التأكيد على حرمة وجريمة قتل أي شخص خارج إطار الدفاع عن النفس ــ لقلنا لا بأس ربما أن ثمة عوامل آخرى قد ساهمت بذلك ، ولكن أن يسقط عدد كبير من قتلى و جرحى بإصابات عميقة و شديدة من جراء استخدام قنابل قاتلة من هذا القبيل ، وبشكل

متكرر ، يوما بعد يوم ، فلابد من السعي الجدي من قبل حريصين واختصاصيين عراقيين شرفاء ومخلصين في هذا الشأن لجمع عينات من شظايا هذه القنابل وكذلك استقصاء معلومات عنها بشكل عام و خاصة حول صنفها و صناعتها والشركات التي قامت بإنتاجها مع تواريخ الإنتاج و الشحن من

و إلى أين ، والخ ، وتقديمها كعينات و أدوات جرمية مع توثيقها ببيانات ومعطيات مصدقة من قبل جهات معترفة بها رسميا و دوليا ، و من ثم تقديم كل ذلك إلى مجلس الأمن الدولي و كذلك إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، طبعا مع المطالبة الملحة بتجريم الفاعلين القتلة في

السلطة العراقية قادة و عناصر ، إذ يجب عدم غض النظر أو التساهل قطعا من هذه الناحية ، لكي لا يفلت القتلة السفاحون ومرتكبوالمجازر ضد متظاهري ومتظاهرات الانتفاضة التشرينية الخالدة من قبضة العدالة الدولية الضاربة سجنا لمدة طويلة جدا ..

ربما بعض منا يتذكر جيدا كيف أدت تظاهرات يونان قبل سنوات

ماضية إلى إسقاط حكومة و إجراء انتخابات جديدة ، ولكن دون وقوع قتلى ، وكذلك تظاهرات القمصان الصفر في فرنسا هي الأخرى أوشكت على إسقاط الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون ، وما رافق ذلك من أعمال عنف و تخريب وحرق سيارات و محلات و قذف عناصر الشرطة بقنابل مولوتوف و لشهور

طويلة ، ومع ذلك لم يسقط حتى ولا قتيل فرنسي واحد ، بينما في العراق بلغ عدد القتلى بعشرات و الجرحى المصابين بآلاف متعددة على أيدي القوات الأمنية أو الميليشيات التابعة للنظام الإيراني!..

و يبقى أن نقول في هذا المضمار:

ـــ إنه من المعروف للجميع إن لصوص وحرامية المنطقة الخضراء

السفهاء ، قد جلبوا إلى العراق معظم البضائع مغشوشة و فاسدة ، و غير صالحة إطلاقا ، لغرض سرقة المبالغ المخصصة ــ بدءا من حصص تموين و انتهاء بأجهزة كشف مزيفة عن متفجرات ــ حيث قُتل من جراء و بسبب ذلك عشرات آلاف من مواطنين أبرياء بسبب التواطؤ بين سياسين إسلاميين

شيعة و سنة لتقسيم المناصب ـــ ولكنهم حرصوا في هذه المرة حرصا تاما على أن يستوردوا قنابل قاتلة ومضبوطة بدقة إصابات قاتلة وذلك بهدف الحماية لسلطاتهم الفاسدة والفاشلة والإجرامية بكل المواصفات .

هامش ذات صلة :

سياسة

(

وزنها أكبر بعشر مرات.. العراق يستخدم قنابل مدمعة “تخترق الجماجم”

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/1/العراق-قنابل-العفو-الدولية-اختراق-جماجم?fbclid=iwar2phfkbvbt0esp45baei9tyhhcltvifprmaaovkk5iem-

الاحتجاجات في العراق خلفت حتى الآن 250 قتيلا وفق إحصاءات رسمية (رويترز)

قالت منظمة العفو الدولية أمس إن خمسة متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدموع “اخترقت جماجمهم”، داعية العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع “غير المسبوق” من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم عادة.

وقُتل خلال خمسة أيام ما لا يقل عن خمسة متظاهرين بقنابل “اخترقت الجماجم” أطلقتها القوات الأمنية، وفق المنظمة، خاصة في ساحة التحرير وسط بغداد.

وهذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا هي من “نوع غير مسبوق” و”تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق” المتظاهرين، بحسب المنظمة.

وتُظهر مقاطع فيديو صوّرها ناشطون، شبابا ممددين أرضا وقد اخترقت قنابل جماجمهم، في وقت كان دخان ينبعث من أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم.

كما تُظهر صور أشعة طبية، قالت منظمة العفو إنها تأكدت منها، قنابل اخترقت بالكامل جماجم متظاهرين.

وتزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي عادة ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم ما بين 25 و50 غراما -بحسب منظمة العفو- لكن تلك التي استُخدمت ببغداد “تزن من 220 إلى 250 غراما” وتكون قوتها أكبر بعشر مرات عند إطلاقها.

وقال طبيب في بغداد لوكالة الأنباء الفرنسية إنه رأى “للمرة الأولى” إصابات ناجمة عن هذا النوع من القنابل.

وأضاف الطبيب أنه عند وصولهم إلى المستشفى “نعلم أن المصابين أصيبوا بقنابل من خلال الرائحة.. وإذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، نبحث عن الجرح لإخراج القنبلة”. وتابع “واضح أن التأثيرات مباشرة وليست ناجمة عن ارتداد قنابل تطلق على الأرض”.

ونقلت منظمة العفو عن طبيب آخر في مستشفى قريب من ساحة التحرير قوله إنه يستقبل “يوميا ستة إلى سبعة مصابين بالرأس” بفعل تلك القنابل.

يشار إلى أن الحراك الشعبي في العراق انطلق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية. وقتل خلال الاحتجاجات 250 متظاهرا وفق إحصاءات رسمية.

المصدر : الفرنسية