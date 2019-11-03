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يا عدو المهدي كف عن قتل المنتفضين الشرفاء

رشيد سلمان

يوما بعد يوما تزداد جرائم عدو المهدي التي اصبحت لديه مصدرا للفخر بدلا من الخزي و العار.

القتل اليومي و الجراح اليومية لا يقبل بها من لديه ضمير و كرامة وشرف و وطنية و لكنها اصبحت لديه متعة يتلذذ بها باسم الدستور الفاسد و البرلمان الفاسد و الرئاسة التشريفية الفاسدة و القضاء الفاسد.

ماذا يريد منا عدو المهدي و من معه من اللصوص الذين اتخمهم نهب المال العام بعد ان كاموا شحاذين قبل نهبه؟

الرئاسات الثلاث الفاسدة تجاهر بإصلاحاتها الكاذبة لكسب الوقت و الواحد منهم افسد من الاخر و كلهم شرّ خلف لشر سلف.

الناهق العسكري الرسمي لعدو المهدي وصف نفسه (خبيرا عسكريا) ثم اصبح بوقا مهرّجا لكي يستمر بنهب المال العام.

يا عدو المهدي و من معك من اعداء الله عز و جل جزاؤكم العين بالعين و السن بالسن قريبا بفضل المنتفضين الشجعان و سوف لن ينفعكم المال الحرام المنهوب.

المحزن ان (قادة) الحشد الشعبي الذي ضحى ابناؤه الشرفاء الشجعان بأرواحهم لحماية المواطنين من داعش و ممن احتضنها هم الداعون لبقاء عدو المهدي لغرض البقاء في مناصبهم لينهبوا المال الحرام.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و لمحبيهم و الخزي و العار لعدو المهدي و من معه من القتلة الفاسدين.

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