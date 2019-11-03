55 شاحنة أميركية تغادر سوريا متجهة إلى العراق

غادرت 55 شاحنة عسكرية أمريكية محملة بآليات عسكرية وتجهيزات الأراضي السورية باتجاه العراق.

ذكرت وكالة (سانا) السورية أن رتلاً أمريكيا مؤلفا من 55 شاحنة عسكرية محملة بآليات وتجهيزات غادرت الأراضي السورية من خلال معبر الوليد إلى العراق.

ونقلت صحيفة الوطن السورية امس عن مصدر قالت إنه “عسكري في قسد”، أن الرتل العسكري الأمريكي الذي وصل أول من أمس إلى قاعدة “صرين” أو ما يعرف بـ”مطار السبت” جنوب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي قادماً من محيط تل تمر، ويضم 17 مدرعة وعشرات الشاحنات، يعمل على إخلاء معدات القاعدة الأمريكية بشكل نهائي، وليس تعزيز حضوره فيها، وتوقع الانتهاء من إخلاء القاعدة نهاية الأسبوع الجاري. وذكرت الوطن أن: “القوات الأمريكية بدأت إنشاء قاعدتين عسكريتين في “الباغوز” شرقي دير الزور قرب الحدود السورية العراقية بالقرب من المخيم الذي يحوي أسرى تنظيم داعش وتحرسه قسد، في حين تقع القاعدة الثانية داخل اللواء 113 في منطقة الشهابات شمال دير الزور، وذلك عدا القاعدة التي بوشر بتأسيسها، وتتوسط حقول نفط صيجان والتنك وأزرق والملح لسرقة النفط السوري”.

ونوهت الصحيفة إلى أن وفدا أمنيا حكوميا سوريا وصل إلى مدينة منبج لإجراء مباحثات حول دخول مؤسسات الدولة السورية إلى المدينة، وسط ترحيب القبائل العربية بدخول الجيش السوري، إذ أصدرت عشائر “القلاظ والحديديين والبوبطرش والبونة والبوسلطان وبني عصيد” بيانات باسمها قالت فيها إن الجيش السوري يمثلها ورحبت بدخوله منبج المدينة.