آدم سميث : نحاول خلق سوريا جديدة يكون للكورد فيها دورا قوي

قال النائب عن الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الامريكي آدم سميث ، الذي وصل اقليم كوردستان على رأس وفد رفيع من الكونغرس ، ان ادارة الرئيس ترامب نادمة على سياساتها في سوريا مشيرا الى ان هناك جهودا لإعادة الثقة بالامريكيين .

وجاءت تعليقات سميث ، اليوم الاثنين ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في اربيل.

وقال سميث “نحن ضد سياسة الرئيس ترامب في سوريا وقد صوتنا في الكونغرس ضد القرار فامريكا دعمت الكورد دائما”.

وتابع “ادارة ترامب تراجع سياستها في سوريا، ونعمل على اعادة الثقة التي فقدناها بالامريكيين”.

واضاف “اقولها بوضوح..الرئيس ترامب مخطئ جدا حين يقول ان هدفنا الوحيد هو حماية حقول النفط ونحن نقول ان من المهم عدم وقوع تلك الحقول تحت سيطرة داعش لكن ذلك النفط وتلك المنطقة ليست ملكا لامريكا وعلى الرئيس ترامب ان يدرك ذلك جيدا”.

وقال سميث ان ” المهم ان نستمر بالعمل مع قوات سوريا الديمقراطية لكي نطمئن الى عدم عودة داعش مرة اخرى”.

وتابع ان “تركيا تضغط وكذلك نظام الاسد عاد الى المنطقة، ونحن نحاول خلق سوريا جديدة يكون للكورد فيها دورا قويا ومهما”.