أطباء بابل: فحص المرضى مجاناً

وجه فرع نقابة الأطباء في بابل، امس الأحد، الأطباء بمعاينة المرضى في العيادات الخاصة “مجاناً”، كذلك وجه أصحاب المختبرات الطبية وعيادات الأشعة والرنين المغناطيس والمفراس بتقاضي أسعار تكلفة الفحص فقط.

وقال مجلس نقابة أطباء فرع بابل، في بيان إنه “بسبب إخفاق الحكومة بتقديم الخدمات الطبية لجماهير الشعب، نتيجة سوء الإدارة والفساد المالي والمحاصصة المقيتة وسلطة الأحزاب التي مكنت الفاسدين من تولي دفة القيادة لإدارة الخدمات الطبية في وزارة الصحة، بادرت نقابة الأطباء/ فرع بابل بتوجيه الزملاء الأطباء في عموم المحافظة لمعاينة المرضى في عياداتهم الخاصة مجاناً تضامناً مع جماهيرنا الأبية ودعماً للمتظاهرين، وخصوصا أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود”.وأضاف المجلس أن “فرع النقابة في بابل، وجه أيضاً، الزملاء الأطباء من أصحاب المختبرات الطبية وعيادات الأشعة والرنين المغناطيس والمفراس بتقاضي أسعار تكلفة الفحص فقط”، مشيراً إلى أن “هذه المبادرة سوف تستمر لحين تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة”.وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى منذ يوم الجمعة الخامس والعشرين من (تشرين اول الحالي)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة باقالة الحكومة وتقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة والعمل باجراء انتخابات مبكرة باشراف دولي، واسفرت عن مقتل واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة القمع الوحشي الذي تعرض اليه المتظاهرون.