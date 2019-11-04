إعتقال محافظ على خلفية قضايا فساد

افاد مصدر امني، الاحد، باعتقال محافظ سابق، على خلفية قضايا فساد.
وقال المصدر انه تم اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي على خلفية قضايا فساد اداري.
يشار الى ان سامي الحسناوي ينتمي لحزب الفضيلة الاسلامي.
افاد مصدر امني، الاحد، باعتقال محافظ سابق، على خلفية قضايا فساد.
وقال المصدر انه تم اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي على خلفية قضايا فساد اداري.
يشار الى ان سامي الحسناوي ينتمي لحزب الفضيلة الاسلامي.
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