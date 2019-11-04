التعليم العالي تمنح فرصة للطلبة الراسبين بجميع المواد لامتحان تكميلي

اعلنت وزارة التعليم العالي العراقي عن منح الطلبة الجامعات والمعاهد دوراً تكميلياً ثالثاً لاداء الامتحان.
وبحسب قرار مقتضب، فان الوزارة تمنح فرصة امتحانات تكميلية للدور الثالث لجميع الدروس في الكليات والمعاهد.
اعلنت وزارة التعليم العالي العراقي عن منح الطلبة الجامعات والمعاهد دوراً تكميلياً ثالثاً لاداء الامتحان.
وبحسب قرار مقتضب، فان الوزارة تمنح فرصة امتحانات تكميلية للدور الثالث لجميع الدروس في الكليات والمعاهد.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.