التعليم العالي تمنح فرصة للطلبة الراسبين بجميع المواد لامتحان تكميلي

اعلنت وزارة التعليم العالي العراقي عن منح الطلبة الجامعات والمعاهد دوراً تكميلياً ثالثاً لاداء الامتحان.

وبحسب قرار مقتضب، فان الوزارة تمنح فرصة امتحانات تكميلية للدور الثالث لجميع الدروس في الكليات والمعاهد‎.