الخزعلي: الموساد في السليمانية واحدى الرئاسات وقائد امني كبير وراء احداث العراق

إتهم الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الأحد، احدى الرئاسات الثلاث بالوقوف وراء التطورات التي يشهدها العراق حاليا، مؤكدا ان الموساد الاسرائيلي يمتلك محطة في محافظة السليمانية باقليم كوردستان العراق.

وقال الخزعلي في حوار متلفز يبث لاحقاً إن “أكثر من 95 الى 99% من المتظاهرين هم لا يرتبطون بأجندة او حزب”.

واوضح، أن “المشكلة لم تكن في الإسلام وانما في الدستور”، مضيفا بالقول: “باسم الدستور باكونا (سرقونا) الحرامية وليس باسم الدين”.

واعتبر الخزعلي، “تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة في ظل نظام حزبي برلماني كذبة لن يصدقها أحد”.

من جانب آخر اتهم الخزعلي احدى الرئاسات الثلاث بالوقوف وراء الاحداث التي تشهدها البلاد الحالية، مؤكدا في الوقت نفسه امتلاك الموساد الاسرائيلي لمحطة في محافظة السليمانية باقليم كوردستان العراق.