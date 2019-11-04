الدفاع المدني يعلن اخماد حرائق المحال التجارية في منطقة الصالحية ببغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على الحرائق التي اندلعت وسط محال تجارية بمنطقة الصالحية، وسط العاصمة بغداد.

ونقلت قناة “العراقية” شبه الرسمية، عن مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان بوهان، قوله إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على الحرائق بالمحال التجارية بمنطقة الصالحية، وحالت دون انتشارها”.

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد أعلنت مساء اليوم الاثنين، اخماد حريق اندلع داخل معمل للنجارة في منطقة العلاوي، وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق نشب داخل معمل للنجارة في منطقة العلاوي شارع حيفا في ساحة الملك بمشاركة اكثر من 10 فرق اطفاء وبحضور معاون مدير بغداد الكرخ”.

وأضافت، أن فرقها تمكنت من “السيطرة واخماد عدة حوادث في محيط منطقة العلاوي بعد احراق اطارات في نفق وتحت مجسر العلاوي بوقت واحد تقريبا”.

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