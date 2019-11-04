القوات المسلحة المصرية تواصل قضائها على الارهابيين

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان رسمي اليوم جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى 3 نوفمبر 2019 على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

حيث استطاعت فيها القوات الجوية استهداف وتدمير (14) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الارهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 115) عربة دفع رباعى (9 على الاتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى – 54 على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى ) .

كما تم القضاء على( 77 ) فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة.

كما أسفرت العمليات عن اكتشاف وتفجير عدد 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد 2 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود .

ونجحت القوات المسلحة المصرية من ضبط وتدمير عدد 33 سيارة، وعدد 93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الارهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية،

وفي ذات السياق تم القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم