الكذب حبله قصير وماتقول كذب امصفط

جسار صالح المفتي

الكذب حبله قصير ماتدلي به كذب بكذب,حيث تم فحص مفاصل الجسر من قبل الدائرة المختصة في وزارة الاسكان وكانت النتيجة الدذان بسبب حرق الاطارات وليس غير ذلك…وأي عاقل يصدق ان متظاهر خرج للتغيير يحرق الجسر وان كان حق فالحكومة لالقاء الذنب على الاحرار؟؟؟

متحدث باسم عبد المهدي يحذر من انهيار جسر الجمهورية-حذر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، من انهيار جسر الجمهورية وسط بغداد، عازيا سبب ذلك الى “حرق وتدمير الوسادات المطاطية للجسر وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف في خبر عاجل بثه التلفزيون الرسمي، إن “إهمال وحرق وتدمير الوسادات المطاطية لجسر الجمهورية ادى الى حصول خلل في جسم الجسر قد يؤدي الى انهياره واشار المتحدث باسم عبد المهدي الى أن “هناك حرق ممنهج وموثق منذ انطلاق التظاهرات لدعامات جسر الجمهورية ويشهد الجسر الذي يربط ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، تظاهرات احتجاجية واسعة، منذ الاول من تشرين اول الحالي، حيث يحاول مئات المتظاهرين العبور الى المنطقة المحصنة، فيما ترد قوات مكافحة الشغب بالقنابل المسيلة للدموع.

كن واقعي وحقيقي ولاتسحبك القومبة وتنسى الوطنية-مشكلتكم الحديث عن الداستور وهل اقر لكم ضم خانقين وديالى وكركوك ومشارف الكوت وانظر لخارطة الاقليم في محافظة اربيل وتسطيع اضافة حي الاكراد في مدينة الصدر للتشكيلة…

اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار طيب، الأحد، الخلل في العراق بأنه جاء بسبب عدم تنفيذ بنود الدستور وقال طيب في حديث لبرنامج “المناورة” الذي تبثه السومرية، إنه “كانت هناك آلية سابقاً للتعديل في مواد الدستور”، مبيناً ان “الكرد عانوا في الفترة السابقة من وجود الحكم المركزي ومن وجود سياسة تتعامل بقمع القوى الكردية واستعمال لغة الحديد والنار معهم

أشرب ماي وأرتاح ولم ولن تفهم شيءعدد الشهداء فاق ال 400 والمصابين فاق 12الف وتقول المظاهرات حققت مرادها؟؟؟ السؤال هل حققت انت مراد ايران ام بعد…وحقيقة اتعجب كيف سمحوا اليك بالكلام وانت تحت الاقامة الجبرية (محتجز ) مولانا ,وأنظر الى حالك انتقلت وبقدرة الله من تهديد الاطراف الفاسدة وعبر الشاشات الى التهدئة ولاتفرح ولاتحزن لم تفهم اللعبة ولن يفيدك شيء الا الاعتراف امام الجميع من القناص ومن الفاسد ودور قاسم سليماني بادارة المشهد وغصبا وماهي رسالة امريكا اليك ولقد تخلى عنك من أعانك !!!الا تفهم وعساها باصحابك واهلك واولادك …المثل ايكول هذا عقيم وأنت وبعض زبانيتك تقولون عن قريب سيكون له توم اولاد …وسلامتها ام حسن من العين والحسد

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ان المظاهرات في البلاد حققت الكثير من اغراضها ودفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها—أذا كيف بتبديل قنابل المسيلة للدموع باخرى سامة لو ماذا وعدك سليماني والامريكان لو بيك نفس تغدر بعد ، وفيما أشار إلى أن تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانىء العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، أوضح أنه “آن الأوان لعودة الحياة الى طبيعتها لتفتح جميع الاسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات ابوابها وقال عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه “مر شهر منذ ان اندلعت المظاهرات الشعبية والتي عمت محافظات العراق، خصوصاً بغداد والجنوبية منها، وقد عبّر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي اداء الحكومة والاصلاحات المطلوبة سواء السياسية او الحقوقية او الخدمية-شنو دتفرج على فلم لو مسرحية أيكوللوله افشلت ايكهم لا بس خللي يجي الريل وأضاف أنه “رافقت التظاهرات صور بهيجة ومفرحة عن رقي واريحية العراقيين وتحولت التظاهرات الى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الامنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي ولا يعكرها سوى امرين، الاول استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وان كان باعداد اقل من الايام العشرة الاولى – استنتاج رائع وذكي واستبيان واقعي وذلك بسبب حنكة سيادتكم ومستشاريكم(736 نفر) وبقية الاعداد التي لم تذكرها اوصيت ان تقول سحكهم القطارة لو باكهم الطنطل لو اكلتهم السعلو، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب ايقافها- يمعود خاف ما عندك خردة خليها على احساب الجارة عندها احساب جاري وبالدولار، والثاني استمرار تعرض اعداد من الخارجين على القانون للقوات الامنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد وأوضح عبد المهدي، أن “هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام باعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الامنية مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والاسلحة النارية والسكاكين وغيرها وتابع عبد المهدي، انه “تم تكليف(ماكو داعي ايراني ابن ايراني او موالي ليش دايخ) لجنة تحقيقية برئاسة السيد وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في انواع المعدات المستخدمة لدى القوات الامنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصاً القنابر المسيلة للدموع، اذ ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي او اية اسلحة قاتلة، وان القوات الامنية لا تقوم باية اعمال تعرضية او هجومية بل تقف موقف الدفاع امام هجمات الخارجين على القانون سواء لاقتحام حواجز القوات الامنية في جسري الجمهورية والسنك وغيرهما، او في الهجوم على المقرات والمصالح الحكومية والاهلية في بغداد والمحافظات وبيّن، أن “القوات الامنية قامت بدعوة الكثير من المتظاهرين والنشطاء والمنظمات للمجيء الى صفوف الصد الامنية لرؤية حجم الهجمات واساليبها وأعمال العنف التي يقوم بها الخارجون على القانون وأكد رئيس الوزراء، أن “المظاهرات حققت الكثير من اغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها، فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون***يمعود صارت عدنا تخمة الدهن ثكيل وصارت زحمة على الهوائيات والغازات ومن الشبع راح انموت ***سيرين ظالم النفس*** ولفت إلى ان “التظاهرات حصلت على دعم شعبي ومدني ونقابي كبير، وهزت المنظومة السياسية لتكون هذه التظاهرات من اهم الاحداث التي تبرهن ان الحريات هي مسؤوليات، وهي الاداة الاساسية بيد الشعب لتقويم حكامه والتعبير عن رأيه وتحقيق مطاليبه العادلة، لذلك دافعت المرجعية الدينية العليا عن التظاهرات السلمية، ولذلك يجب ان نستمر بحماية ودعم التظاهرات السلمية والتمييز بينها وبين الخارجين على القانون وأكد رئيس الوزراء، :”التقيت باعداد مهمة من المتظاهرين وشكرتهم على ضغطهم واهمية نبذ العنف من اجل نجاح المطالب الاصلاحية واستمرار الضغط الشعبي السلمي على الحكومة والقوى السياسية لتتمكن من النجاح ضد نظام المحاصصة والامتيازات الخاصة والفساد ولتجاوز منهج التعطيل الذي يؤخر الانجاز الذي تطالبون به/// لا انت ولا شيخ الشط يكدر الموجودين ياكلوويذبوك عظم لا أتسولفها حتى الخدج ميصدق -انت ليس الا طعم كبش فداء من اجل البقاء/// وبين عبد المهدي:” لقد مر شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات وجزء رئيس للحياة العامة، وآن الاوان ان تعود الحياة الى طبيعتها، لتفتح جميع الاسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات ابوابها، اما المظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة فامرها متروك لكم فهذا حق من حقوقكم، فوجودكم في الميادين وتعبيركم عن الرأي يدعمنا في تقديم الاصلاحات وتنفيذها وهو من اهم عوامل الاصلاح والضغط ان جرت بشكل سلمي وقانوني ولفت إلى أن “الأهم هنا هو عزل المخربين عن حركتكم السلمية، فقد اجلنا معرض بغداد الدولي لفترة من الوقت بسبب الاوضاع—لاتعليق الظاهر يراد كسر خمرية.. وتأخرنا في الانتهاء من تقديم موازنة 2020- ويعني شنو غير رواتب الرئاسات ومخصصاتها واقليم كردستان واحتياجاته ويتدلل الحلو ورفحاءوالاميبا وعمك خالك والصهرو العديل ومساعدة الازهر وانغولا ودولة كشتبان وعمليات تجميل لكل اعضاء الجسم للمسؤولين والنواب وسجناء وشهداء سياسين ومجاهدين الخمارات والروليت والحية ودرج؟؟؟كثير من الدول قلقة من اوضاع البلاد، كذلك اصحاب المشاريع التنموية وطنياً وخارجياً، ناهيك عن المصالح الداخلية التي توقفت بسبب الاحداث والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة- ثريد ليس الا دهين ودسم بلا خبز او صمون بس زيت تشحيم مستعمل اسود محروك وفج باجة عفن، مما يتطلب العودة السريعة لممارسة اعمالها بشكل طبيعي وأضاف رئيس الوزراء، أن “تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانىء العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخر وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الاسعار التي يدفع ثمنها المواطنون كافة والفقراء خاصة ويعطل توفير فرص العمل ونمو الاقتصاد ويعرض المرضى للخطر بسبب إغلاق العيادات الطبية وعرقلة حركة سيارات الإسعاف، ويخسر بسببها الطلاب اياما دراسية مهمة مع الحاجة الى اكمال المناهج والاستعداد للامتحانات خصوصا الوزارية منها ، ويؤخر انجاز معاملات المواطنين من خلال تعطيل عمل الدوائر الخدمية، ويقطع ارزاق الناس خصوصا من أصحاب المحلات والعاملين باجر يومي، ويضعف المساعي من اجل تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لهذا الشعب الكريم وختم عبد المهدي، أنه “تم تقليص ساعات حظر التجوال، فالاهم بالنسبة للحكومة هو عودة الحياة الطبيعية مع الحرص على حماية حقوق المواطنين بما في ذلك حق التظاهر السلمي في الاماكن المخصصة ومنع اعمال الحرق والاعتداء مهما كانت واللهم صلي على محمد وال محمد والحسود ابعينه عود

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأحد، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وضرورة تلبيتها عبر برنامج إصلاحي واسع يضع معالجات جذرية تتلاءم مع طموحات المتظاهرين والشعب العراقي وأشار إلى أن “اللقاء ناقش التعديلات الدستورية، والتأكيد على أهمية أن تحظى بقبولٍ من جميع مكونات الشعب العراقي-الاثنين المتحاورين متفرجين لفلم هندي قديم //اليتيم//ومن قطر مجاور ومحب للعراق على الاكثرولابد من تطمين الاكراد اولا ومن البداية ان كركوك وديالى والكوت والعمارة وحي الاكراد-مدينة الصدر تابعة لحكومة اقليم كردستان وكل الاتفاقات مع عادل زوية ماشية ويتدللون اخواننا واعزائنا وحامين ظهورنا و21% من الميزانية ورواتب الموظفين وبالاخص سكك الحديد تصلهم لحد الشنكل وموارد النفط اللي لغفوها ويلغفوها لااحد يطالبهم بيها بين الاخوة ماكو احساب…وشايفين الف الف خير مادامكم تاكلون ويه عميان…ولا اتديرون بال ايروح عادل يجي اعدل منه والكاع ولاده***واللي بايع وطن وين الوطن يلكاه***”..