الكهرباء العراقية تطلق تعيينات للاقليات بينها لكورد فيليين

إعلنت وزارة الكهرباء عن اسماء الفائزين بالتعيين على حركة الملاك الدائم لعام ٢٠١٨، والبالغ عددهم (١٨) اسماً من المشمولين بقرار مجلس الوزراء من الاقليات والتي تتضمن كل من المكونات (المسيحي والايزيدي والصابئي والشبك والكورد الفيلية).

وبينت الوزارة ان الفائزين بالتعيين والتي ظهرت اسمائهم في موقع وزارة الكهرباء الالكتروني مراجعة الشركات العامة التابعة لها لاكمال اجراءات تعيينهم.

يذكر ان خطوة وزارة الكهرباء هذه جاءت تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بهدف تعزيز التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي وحماية حقوق الاقليات.