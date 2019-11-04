Posted on by

الكهرباء العراقية تطلق تعيينات للاقليات بينها لكورد فيليين

إعلنت وزارة الكهرباء عن اسماء الفائزين بالتعيين على حركة الملاك الدائم لعام ٢٠١٨، والبالغ عددهم (١٨) اسماً من المشمولين بقرار مجلس الوزراء من الاقليات والتي تتضمن كل من المكونات (المسيحي والايزيدي والصابئي والشبك والكورد الفيلية).
وبينت الوزارة ان الفائزين بالتعيين والتي ظهرت اسمائهم في موقع وزارة الكهرباء الالكتروني مراجعة الشركات العامة التابعة لها لاكمال اجراءات تعيينهم.
يذكر ان خطوة وزارة الكهرباء هذه جاءت تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بهدف تعزيز التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي وحماية حقوق الاقليات.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close