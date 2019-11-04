المجمع الفقهي يلغي الاحتفال بمولد النبي محمد

قرر المجمع الفقهي العراقي الغاء مظاهر الاحتفال بمولد النبي محمد، بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد.
ويقيم المجمع سنويا احتفالات واسعة في مدينة الاعظمية وبالتحديد بمرقد الامام ابي حنيفة النعمان.
قرر المجمع الفقهي العراقي الغاء مظاهر الاحتفال بمولد النبي محمد، بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد.
ويقيم المجمع سنويا احتفالات واسعة في مدينة الاعظمية وبالتحديد بمرقد الامام ابي حنيفة النعمان.
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