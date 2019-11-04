المرجع الخالصي: حيثما يوجد الاحتلال يوجد الفساد ومقاومتها واجب شرعي

كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته في تويتر:
شعارُ اليوم وإلى الأبد..
حيثما يوجد الاحتلال الاجنبي يوجد الفساد؛ وتُصبح المقاومة حقاً؛ بل واجباً شرعياً.
كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته في تويتر:
شعارُ اليوم وإلى الأبد..
حيثما يوجد الاحتلال الاجنبي يوجد الفساد؛ وتُصبح المقاومة حقاً؛ بل واجباً شرعياً.
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