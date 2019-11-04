المرجع الخالصي: حيثما يوجد الاحتلال يوجد الفساد ومقاومتها واجب شرعي

كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته في تويتر:

شعارُ اليوم وإلى الأبد..

حيثما يوجد الاحتلال الاجنبي يوجد الفساد؛ وتُصبح المقاومة حقاً؛ بل واجباً شرعياً.