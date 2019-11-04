ايران تعلق على مراسم الاربعينية: بعيدة عن المثالية وليست بالمستوى المطلوب

قال وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي إن القوات العراقية هي التي وفرت الأمن لزوار الأربعين ولم يكن لهم دور في ضمان أمن الزوار.

واشار فضلي اليوم الاحد في مقر اللجنة المركزية لمراسم الأربعين الى “اننا اجتزنا ثلاث حوادث كبرى وقعت منذ بداية العام الجاري عبر التنسيق والتضامن والتلاحم المتميز”.

وتابع انه “لم يكن بالامكان فعل شيء لمواجهة السيول الكبيرة في الربيع الماضي لولا فضل الله وتلاحم وتنسيق الاجهزة المختلفة وابناء الشعب”.

وأضاف فضلي ان “الحادثة الاخرى هي مواجهة الحظر الاميركي التي تمت بهمة الشعب والحكومة وتوجيهات القيادة والبرلمان والسلطة القضائية حيث نجحنا في احباطه واحتوائه”.

وتابع أن “القضية الثالثة فهي مراسم الاربعين التي جرت في فترة زمنية محدود في ظل تنسيق وادارة منسجمة. وقد أكد قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه اصحاب المواكب العراقية على الشان الثقافي وتكريس البعد الثقافي للاربعين”.

وبين ان “المراسم شهدت مسارا مقبولا ولكنها ما زالت بعيدة عن المثالية وليست بالمستوى المطلوب. وشهدت اجراءات عفوية جيدة من قبل الناس على الصعيد الثقافي للاربعين ، لكننا بحاجة إلى وضع المزيد من الخطط للعام المقبل”.

واكد فضلي على ان “الشأن الثقافي للاربيعن يستلزم ان يقوم المجلس الأعلى للثورة الثقافية بوضع سياسات لنا”، مضيفا “كنا نتوقع مشاركة ثلاثة ملايين زائر في مراسم الاربعين، ولكن عدد الزوار تجاوز الـ 3.7 مليون ويتعين علينا ان نشكر المواطنين شكرا خاصا في هذا المجال”.

وتابع فضلي ان “لجنة مراسم الاربعين الموجودة في العراق والحكومة العراقية واللواء قاسم سليماني ساهموا بشكل كبير وتم توفير اجواء امنية متميزة في الوقت الذي كانت القضية الامنية هاجسنا الاول حيث نهض الحشد الشعبي والقوات العراقية بذلك”.