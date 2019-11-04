ايران توقف رسمياً ايفاد الزوار الى العراق

قررت السلطات الإيرانية وقف إيفاد الزوار إلى العراق نظرا للأوضاع الأمنية التي تعيشها حاليا على خلفية استمرار الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة.

ونقل التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، عن مصدر في بعثة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن “الأمن غير متوفر في الوقت الراهن لحضور الزوار الإيرانيين” إلى العراق.

وذكر المصدر، حسب التلفزيون، أن “منظمة الحج الإيرانية طلبت من جميع المكاتب إيقاف إيفاد مواكب الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق حتى إشعار آخر”.