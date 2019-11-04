بشرى سارة الحكومة تقتل بعتاد محلل!

عبد جعفر

زفت الدائرة الإعلامية لمكتب قائد القوات المسلحة، مؤخرا، لنا بشرى سارة، مفادها ان السلاح المستخدم في قتل المتظاهرين هو محلل، نافية استخدام أي سلاح محرم من غازات سامة او رصاص حي.

وبهذا التصريح (المفرح) يكون ذبح 260 متظاهرا وجرح 12 الف اخر، (وأن كان العدد اكبر من هذا بكثير) هو على (الطريقة الشرعية) بأجماع كل مراجع الدولة العميقة والقناصين. وعلينا ان نسكت.

وسبق وان اعلن الجلواز عادل عبد المهدي ان الحكومة وفت بعهدها بدفع دية القتيل هو ثمانية الاف دولار، وتقديم العلاج للجريح. رغم انه يود من أجهزة القمع ان تقلل اعداد القتلى حتى لا تؤثر على نثرياته البالغة مليون دولار شهريا.

كما زفت لنا وزارة الخارجية بشرى أخرى في ادانتها التدخل الدولي في الشأن العراقي. والمقصود بذلك الرأي العام العالمي، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية

ولجنة حقوق الانسان العالمية وغيرها. وهي طبعا لا تقصد التدخل الايراني، لان جارتنا مثل (حية أم سليمان) فهي أفعى مسالمة وتعد من (أهل البيت) حتى قاسم سليماني استمد اسمه منها رغم انه من افاعي الكوبرا.

وقوى الدولة العميقة يزفون لنا البشائر بالتعيينات مرة وبإحلال الديمقراطية الرشيدة. أنهم يفكرون نيابة عنا ما دمنا منشغلين بالمظاهرات ودفن الشهداء.

ذهبت الى الشهيد شمران الياسري (أبو كاطع) استشيره بما تقوله هذه (التيوس).

فقال لي ضاحكا :

-هذا (الهام رباني) عندهم!

-شلون؟

-ذيچ السنة ساچت العباس (سركال الجرية) حط عينه على ابنه الزغير احميدي وصار عنده اعتقاد بان احميدي لگطه يفتهم ازود من اخوته الكبار.. وگام يجيبه وياه للدواوين، معلومك چانت الأصول بالريف، ما تسمح للطفل بگعده الديوان لكن يا هو اله خلك ويتبالش وي ساچت العباس بحچي زايد وناگص؟!

يوم من الأيام جابوا (غدا) لساچت والغموس دهن ودبس واحد من جماعتنا مقهور من الولد راد يبهذله وچان ينشده:

-يگولون عنك يا احميدي تفتهم حيل .. اريد اسعلك سوعال

-منين يطلعون الدبس؟!

جاوبه احميدي:

-ام ..م ..حتى هاي متعرفها … يطلعون الدبس من (مزاليج) البصل!!

وجان يگوم ساچت العباس على حيله ويگول:

-هاي خطوه خطوتين لبو فاضل ان چان امعلمه يو گايل له هالجواب ولكم هذا (الهام رباني)!!