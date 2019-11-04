بمبادرةٍ من قبل د.اياد علاوي: رئيس الجمهورية يلتقي جمعاً من رؤساء النقابات المهنية للبحث في ملف التظاهرات الاحتجاجية

بمبادرةٍ وتنسيق من قبل رئيس ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي، التقى جمعٌ من رؤساء النقابات والاتحادات المهنية في العراق، بفخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح للبحث في ملف التظاهرات وسبل ايجاد مخرجٍ للازمة الحالية.

نقيب المحامين ضياء السعدي ونقيب الفنانين جبار جودي اكدا خلال اللقاء ضرورة حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة لأجل تشكيل حكومة وطنية ذات برنامج وطني، فيما اوضح نقيب المعلمين عباس السوداني ان الجميع متفق على ان العملية السياسية سارت باتجاه خاطئ، وقامت على المحاصصة والفساد، لافتاً الى ان نقابة المعلمين سيكون لها موقف اقوى من الاضراب في حال لم يتم تحقيق مطالب المتظاهرين.

نقيب الفلاحين حيدر العصاد دعا خلال اللقاء الى تدارك الموقف قبل ان تخرج الامور عن السيطرة، فيما بيّن نقيب العمال ستار البراك ان النقمة الشعبية ستستمر في حال عدم الاستجابة لطلبات المتظاهرين.

من جانبه شدد نقيب الاطباء د. عبد الامير محسن على ضرورة ان تكون الحلول ضمن الدستور, لافتاً الى ان نقابة الاطباء تقف الى جانب المتظاهرين ومطالبهم المشروعة وهو ما اكده ايضا نقيب الصحفيين السيد مؤيد اللامي ورئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

4 تشرين ثاني 2019