بيان المنتدى العراقي حول الحراك الجماهيري في العراق

بكل مشاعر القلق، والأذى، نتابع ما جرى ويجري في بلادنا من تطورات وتداعيات،ترافقت مع الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة التي تداعي بحقوقها المشروعة في توفير فرص العمل وتحسين ظروفهم المعاشية، ومحاربة الطائفية وضد قوى الفساد والمحاصصة المستشرية في البلاد .

وعلى الرغم من سلمية التظاهرات التي انطلقت في مدن عديدة،فأنها جُبهت بعنف غير مسبوق ذهب ضحيتها أكثر من 260 شهيدا وحوالي 12000 جريحا،الأمر الذي لم يعهده تأريخ التظاهرات السلمية في العراق منذ استقلاله في مطلع القرن الماضي .

اننا وعلى الرغم من بعدنا الجغرافي عن بلادنا، الا اننا نشعر ونعيش كل الاحداث المأسوية المستمرة الى الان، واحداث وفواجع القتل والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.ونعلن في الوقت نفسه عن دعمنا لمطالبهم العادلة وندين بشدة استخدام العنف،أي كان،ضد المتظاهرين في كافة مدن العراق المنتفضة . في الوقت ذاته ننحني إجلالا وإكبارا لشهداء الانتفاضة وللتضحيات الجسيمة التي قدمتها الجماهير من أجل الحرية والكرامة والدفاع عن الوطن واستقلاله .

اننا إذ نؤكد – وكما كنا دائما – وقوفنا مع طموحات شعبنا من اجل احلال الامن والاستقرار والازدهار، في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، يتمتع فيه العراقيون بكل حرياتهم وحقوقهم التي تضمنها المواثيق والقوانين الدولية،نجدد وبشدة التضامن الكامل مع شبيبة وجماهير بلادنا الطامحين للعدل والمساواة والمطالب النبيلة ..

براغ : 3.11.2019

الهيئة الادارية للمنتدى العراقي

في الجمهورية التشيكي