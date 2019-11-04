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حزن اللصوص على غلق الطرق و الموانئ

احمد كاظم

الصوص على راسهم حرامي مصرف الزوية يهرجون ان ذلك سيكلف العراق (خسارة مادية) و يقصدون سيحرمهم من نهب المال العام لان المنتفضين لا يحصوان على شيء من مال نفطهم الوافر.

يا لصوص اوّلكم حرامي مصرف الزوية تتباكون على واردات الدولة ليس حبا بالدولة و منتفضيها و لكن حسرة على قلة المال المنهوب بعد قطع الطرق و الموانئ.

نهبتم 700 مليار دولارا لتوفروا لكم و لعائلاتكم العيش الرغيد و الملاهي و صالات الروليت و المساج و (اشياء اخرى) داخل العراق و خارجه و لم يحصل ابناء لوسط و الجنوب على الدواء و الماء و الكهرباء و الوظيفة.

حرامي مصرف الزوية حزين على الغاء معر ض بغداد الدولي و لم يذرف حتى دمعة كاذبة على من قتله و جرحه من المنتفضين الابراء ما يعني الخزي و العار عليه و على من معه و من يسانده من اللصوص.

لكل شيء حدود الا عند اللصوص الفاسدين الذين يحزنون على قلة الواردات التي ينهبونها من المنتفضين الابراء الشرفاء العاطلين.

نداء الى المنتفضين الشرفاء الابرياء:

انتم لا تحصلون على (دينار) واحد من بيع النفط و من الموانئ المفتوحة و من ابار النفط العاملة و حزن اللصوص على على ذلك بسبب حرمانهم من نهب المال لا غير.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم و الحرية للمعتقلين منهم.

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