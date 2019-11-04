حسب توجيهات معالي الوزير الدكتورة سها العلي بك : التربية تعلن ضوابط الامتحانات الخارجية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2019-2020

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات العامة للطلبة الخارجيين للعام الدرسي 2019-2020 .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت ان التقديم للمشاركة في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية كطلبة خارجيين بدء اليوم الاحد الموافق 3 تشرين الثاني 2019 ولغاية يوم الخميس الموافق 19 كانون الاول 2019 ولايسمح بالتقديم بعد هذا التاريخ مهما كانت الاسباب ، ان يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر أي من مواليد 2000 وما قبلها ، ويقدم الراغب بالاشتراك في الامتحانات الخارجية طلباً رسمياً الى المديرية العامة للتربية في المحافظة التي يسكنها مع هوية الاحوال المدنية الاصلية مع نسخه مصورة منها واربع صور ، يخضع الطلبة الخارجيون للامتحان التمهيدي في المديرية العامة للتربية التي قدم اليها في المواد الدراسية المشمولة بالامتحانات العامة فقط وحسب اخر طبعه معتمدة في التدريس ، يكون امتحان المتقدمين داخل مركز المحافظة حصراً ولايجوز فتح مراكز امتحانية في الاقضية والنواحي ، يؤهل الطالب الناجح او المكمل بدرس او بدرسين للاشتراك في الامتحانات العامة للعام الدراسي 2019-2020 .

وتابعت ان ضوابط التقديم للامتحان الخارجي للدراستين المتوسطة والاعدادية بفروعها كافة تنص على ان يقدم الراغب بالاشتراك في الامتحانات طلبا رسمياً الى المديرية العامة للتربية في المحافظة التي يسكن فيها بعد تقديمه تاييداً من المختار مصدق من قبل المجلس البلدي بالنسبة للنازحين وبطاقة السكن بالنسبة لغير النازحين ، اذا كانت اخر مدرسة مسجلاً فيها الطالب في محافظة اخرى فعلى الطالب تقديم وثيقة من مدرسته مع ملء الاستمارة الخاصة مرفقة معها ومصادق عليها من قبل مديرية التربية التي تقع بها مدرسته ، يزود الطالب باستماره تملأ من قبل مدرسته اخر مدرسة كان فيها حيث تقوم المدرسة بتثبيت واقع حال الطالب وفق ما مبين القيد العام ويتوقف تزويد الطلبة بالاستمارات بدءاً من يوم الخميس الموافق 19 كانون الاول 2019 نهاية الدوام الرسمي وعلى الطالب تقديم وثيقة انهاء الدراسة المتوسطة للراغبين بالتقديم للدراسة الاعدادية مصادق عليها من المديرية العامة للتربية ، وثيقة انهاء الدراسة الابتدائية للراغبين بالتقديم للدراسة المتوسطة مصادق عليها من المديرية العامة للتربية ، يخضع الطلبة الخارجيون للامتحان التمهيدي في المديرية العامة للتربية التي قدموا فيها في المواد الدراسية المشمولة بالامتحانات العامة فقط وحسب اخر طبعة معتمدة في التدريس للعام الدراسي 2019-2020 ، يكون امتحان المتقدمين داخل المركز حصراً ولايجوز فتح مراكز امتحانية في الاقضية والنواحي .

وبينت ان الطلبة الذين يحق لهم التقديم للاشتراك في الامتحانات العامة كطلبة خارجيين للدراسة المتوسطة والاعدادية ممن توفر فيه الشروط الاتية للدراسة المتوسطة من مضت ثلاث سنوات دراسية او اكثر على انهائه المرحلة الابتدائية ، للدراسة الاعدادية من مضت ثلاث سنوات دراسية او اكثر على اجتيازه بنجاح الامتحان للدراسة المتوسطة او ما يعادلها ، ولايجوز الاشتراك في الامتحان الخارجي للصف السادس الاعدادي لمن اكمل الدراسة المتوسطة او مايعادلها او الامتحان الخارجي للصف الثالث المتوسط لمن اكمل المرحلة الابتدائية او ما يعادلها ما لم يكن قد مضى على تخرجه ثلاث سنوات لمن اكمل المرحلة الدراسية ولم يلتحق بالمرحلة التالية ، سنتان للناجحين من الصف الاول المتوسط او الرابع الاعدادي ، لايسمح للراسب في السادس الاعدادي او الخامس الاعدادي بتغيير الفرع الذي درسه ، لايجوز لمن سجل او داوم ولو ليوم واحد الاشتراك في الامتحانات العامة للخارجيين لنفس لسنة ، يحق لخريج الدراسة الاعدادية الاكاديمي والمهني للاعوام السابقة التقديم للامتحان الخارجي في فرع مغاير لفرعه الذي تخرج منه على ان يؤدي الامتحان التمهيدي في الفرغ الذي اختاره ، يؤدي المتقدمون كافة الامتحانات التممهيدية ، ولايحق للطلبة المسجلين في المدارس النهارية او المسائية لهذا العام واعتبروا راسبين بسبب الغياب او بعقوبات انضابطية بالتقديم للامتحانات كطلبة خارجيين لنفس السنة ، ولايجوز قبول اشتراك الطلبة الذين اجتازوا المرحلة المتوسطة تعليم مهني او مدارس الحزب سابقاً و تمريض في الامتحانات للطلبة الخارجيين للفرعين العلمي والادبي بل عليهم اجراء الامتحان الخارجي للدراسة المتوسطة الاكاديمية اولاً ، اما بالنسبة لخريجي معاهد اعداد المعلمين والفنون الجميلة يعاملون معاملة خريجي الدراسة المتوسطة اما المرقنة قيودهم يحب ان يحصلوا على موافقة الجهات المسؤولة ، يسمح للطلبة الموقفين والمسجونين الاشتراك في الامتحانات الخارجية في كمراكز الامتحان التي تعدها المديرية العامة للتربية اذا سمحت السلطات المختصة بذلك وعلى مسؤوليتها بعد ان تتوفر في الموقف الشروط والضوابط المطلوبة من اقرانه الطلبة الخارجيين ، ويعد الطالب راسباً اذا غش او حاوش الغش في الامتحان التمهيدي ، والامتحان الخارجي داخل العراق فقط .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام

3/11/2019