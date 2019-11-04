حكومة الاقليم تناقش مشروعا اصلاحيا “يراعي مبدأ العدالة ولا ينتهك حقوق الآخرين”

ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، اجتماعاً للجنة إعداد مشروع قانون الإصلاح.

وخلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، جرت مناقشة الملامح العامة للمشروع والبحث في جوانبه من الناحيتين القانونية والإدارية بهدف إكماله وإرساله إلى البرلمان لإقراره، لكونه واحداً من المهام الرئيسية للحكومة الجديدة.

وجدد رئيس حكومة إقليم كوردستان تأكيده على أن الإصلاح عملية مهمة، مطالباً بالإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى البرلمان، وقال: “يجب أن يُراعى مبدأ العدالة في الإصلاح، ولا تُنتهك خلاله حقوق أي مستحق، ولن نسمح في الوقت ذاته بأي عمل خارج إطار القانون”.

يشار إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون الإصلاح تشكلت بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة وزير العدل، وتعد إحدى ركائز برنامج عمل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.