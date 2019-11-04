دعوات للبرلمان المصرى باصدار اول قانون للاخلاق بمصر وتاسيس محكمة خاصة لقضايا الاخلاق



بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا نواب البرلمان المصرى الى اصدار اول قانون لحماية الاخلاق بمصروذلك بعد ارتفاع معدلات الجرائم المرتبطة بالاخلاقيات العامة

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى البرلمان المصرى باصدار تشريع جديد لحماية الاخلاق بمصر يرتبط بعقوبات رادعة لضمان حماية الاخلاق العامة للشعب المصرى

ودعت المنظمة الى تاسيس محكمة خاصة بمصر للنظر فى القضايا المرتبطة بالاخلاق والاخلال بالاخلاقيات العامة للمجتمع تختص بالنظر فى قضايا السب والقذف والتحرش والقضايا المخلة بالاخلاق

واضافت يجب ان يعاقب قانون الاخلاق على المشاهد المخلة بالاخلاق بالسينما او الدراما التى تخل بالاخلاق العامة ومشاهد الترويج للبلطجة والسب والقذف وغيرها وكذلك الاخلال بالاخلاق فى كافة اشكال المطبوعات والاعمال الادبية والروايات وكل ادوات النشر ووسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الاتصال كالتليفون وغيرها