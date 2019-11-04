دناتا توسع عملياتها في مطار واشنطن دوليس الدولي

دبي، 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019: وسّعت دناتا، التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، عملياتها في مطار واشنطن دوليس الدولي. فبعد ثلاث سنوات من حصولها على عقد من مجموعة لوفتهانزا، استثمرت دناتا 4 ملايين دولار أمريكي في المعدات ووظّفت 125 من المتخصصين في مجال الطيران لتقديم دعم مخصص وأفضل الخدمات للناقلات الجوية التابعة لمجموعة لوفتهانزا ولركابها في المطار.

وباشرت دناتا منذ مطلع نوفمبر الجاري تقديم خدمات أرضية وإجراءات الركاب وتنظيف الطائرات وإزالة الجليد لأربع ناقلات جوية تابعة لمجموعة لوفتهانزا، وهي الخطوط السويسرية الدولية، الخطوط النمساوية، خطوط بروكسل الجوية بالإضافة إلى خطوط لوفتهانزا. وتشغل هذه الناقلات الأربع ما مجموعه ست رحلات يومياً عبر مطار دوليس الدولي. وتخدم دناتا حالياً في مطار دوليس 14 ناقلة جوية بفريق عاملين يضم أكثر من 300 موظف يتعاملون مع نحو 5200 رحلة سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لدناتا الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد باركر: “نحن سعداء لتوسيع شراكتنا طويلة الأمد مع مجموعة لوفتهانزا في مطار واشنطن دوليس الدولي، وتقديم خدماتنا الآمنة ذات الجودة العالية للناقلات التابعة لمجموعة لوفتهانزا. كما نفخر بكوننا الخيار الأول في 9 مطارات في الولايات المتحدة، وسوف نواصل الاستثمار في فريقنا وبنيتنا الأساسية ومعداتنا لتعزيز مكانتنا الرائدة وتوفير أفضل الخدمات لجميع عملائنا الذين يزيد عددهم على 60 ناقلة جوية في أكبر سوق للطيران في العالم”.

من جانبه، رحب مدير البنية التحتية للمطارات التجارية في مجموعة لوفتهانزا هولغر بريمس، بتعزيز العلاقات مع دناتا. وقال: “نحن في لوفتهانزا والخطوط النمساوية متحمسون لتعزيز علاقتنا مع دناتا أميركا الشمالية وتوسيع تعاوننا معها في مطار واشنطن دوليس الدولي. واعتماداً على تجاربنا الإيجابية في كل من بوسطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك جيه أف كيه، فإننا نتطلع من خلال شركائنا في دناتا إلى تقديم خدمة من الدرجة الأولى لعملائنا في مطار واشنطن دوليس الدولي”.

وكانت دناتا قد بدأت عمليات المناولة الأرضية والشحن في الولايات المتحدة في عام 2016. واستثمرت منذ ذلك الحين أكثر من 50 مليون دولار في المرافق والمعدات والتدريب والتكنولوجيا، مع استمرار توسيع أعمالها في تلك الدولة. كما وسعت دناتا خلال العامين الماضيين فريقها بتوظيف 1000 من المهنيين الجدد، حيث يعمل لديها الآن في الولايات المتحدة أكثر من 3800 موظف من ذوي الخبرة والمهارة.

ويتجلى تميز وجودة خدمات دناتا في النمو المستمر لقاعدة عملائها. وتخدم الشركة حالياً أكثر من 60 ناقلة جوية في 27 مطاراً في الولايات المتحدة بعد فوزها بـ50 عقداً جديداً خلال الأشهر الـ18 الماضية. وتوفر دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن وتموين الرحلات لأكثر من 300 ناقلة جوية في 127 مطاراً ضمن 19 دولة.