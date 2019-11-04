رئيس اقليم كوردستان ووفد من الكونغرس الامريكي يبحثان اوضاع العراق والمنطقة

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الاثنين في اربيل، الاوضاع في العراق وسوريا ، مع وفد من الكونغرس الامريكي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الامريكي آدم سميث وعضوية ثلاثة نواب آخرين.

نيجيرفان بارزاني أكد خلال لقاء الوفد على ان إقليم كوردستان ينظر بعين الاهتمام إلى علاقاته مع الكونغرس الأمريكي ، بحسب ما افاد بيان لرئاسة اقليم كوردستان.

كما كرر التعبير عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للولايات المتحدة الأمريكية التي ساندت إقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب وكان لها دور كبير في هزيمة داعش .

وتباحث الجانبان حول تطورات الوضع في العراق والتظاهرات الجارية ، حيث تم تسليط الضوء على أسبابها ومطالب المتظاهرين ، والتوقعات المستقبلية للعملية السياسية والأوضاع الأمنية في العراق.

وفي الاجتماع الذي شارك فيه نائبا رئيس إقليم كوردستان والسفير الأمريكي في العراق ووفدا الجانبين ، جرى التطرق إلى التقدم في العلاقات بين أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بين الجانبين ، وأوضاع المناطق المتنازع عليها، ومخاطر عودة داعش للظهور وسبل مواجهتها والدور والمساعدة الأمريكية في هذا المجال.

وأكد رئيس اقليم كوردستان على التعايش وقبول الآخر بين كل المكونات الدينية والقومية ، كما سلط الضوء على الإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة ، معبراً عن الشكر للولايات المتحدة وسائر دول التحالف الدولي التي تساعد إقليم كوردستان في هذا المجال ، وعدّ إنجاح هذه العملية من بين المهام الرئيسة لرئاسة إقليم كوردستان وحكومة الإقليم.

تبادل وجهات النظر حول أوضاع المنطقة بصورة عامة والمستجدات في سوريا وأحوال اللاجئين وتدفقهم إلى إقليم كوردستان وأهمية الأمن والاستقرار في المنطقة، شكّل محوراً آخر من الاجتماع.