رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل نقيب المحامين العراقيين

بغداد/ إعلام القضاء

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه اليوم الاثنين الموافق 4 /11 /2019 نقيب المحامين العراقيين السيد ضياء السعدي.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “القاضي فائق زيدان ونقيب المحامين العراقيين بحثا تطورات الأحداث على ضوء التظاهرات التي حصلت في بغداد وبعض المحافظات”.

واضاف البيان أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد على أن حق التظاهر مكفول بموجب الدستور وحرية التعبير عن الرأي ويجب السماح لكل مواطن بالتعبير عن رأيه بحرية لكن هذا الحق يجب ان يقترن بضرورة ان يكون بالطرق السلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واحترام قوات الجيش والشرطة وهي تؤدي عملها في حفظ الأمن والنظام”.

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