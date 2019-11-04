سلسلة اجتماعات في اربيل لمناقشة الوضع العراقي والخروج بموقف كوردستاني موحد

تشهد اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، غداً الثلاثاء ، سلسلة اجتماعات سياسية ، إذ من المقرر ان تجتمع رئاسات اقليم كوردستان الثلاث (الاقليم ، البرلمان ، الحكومة) لبحث الاوضاع التي يشهدها العراق .

ويعقب هذا الاجتماع ، اخرى موسع للرئاسات الثلاث مع ممثلي الأطراف السياسية الكوردستانية والكتل البرلمانية وممثلي المكونات.

وسيعقد الاجتماع في مبنى رئاسة إقليم كوردستان وبإشراف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني .

كما سيحضر الاجتماع الرئيس العراقي برهم صالح الذي كان قد وصل الى اربيل مساء اليوم الاثنين وكان في استقباله في مطار اربيل الدولي رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومسؤولين حكوميين .

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تتصاعد فيه حدة الاحتجاجات الشعبية في مدن عراقية منها العاصمة بغداد والمطالبة بالقضاء على الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين .

وتهدف هذه الاجتماعات للخروج بموقف كوردستاني موحد حيال التطورات التي تشهدا العراق .