عادل عبدالمهدي المظاهرات حققت العديد من اغراضها

نعيم الهاشمي الخفاجي

اعلن السيد رئيس الوزراء من خلال بيان بثته قناة العراقية اعلن ان المظاهرات قد حققت العديد من اغراضها ودفعت السلطات لمراجعة مواقفها؟ هكذا وسائل الاعلام نقلت تصريح السيد رئيس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي، كل شعوب العالم الحية ترفض الحنوع والذل وتعشق قصص الابطال ويتحدثون في بطولاتهم، ان العبودية والذل بالعراق والذي لمسناه منذ سقوط صدام الجرذ الهالك مستشري بين قادة وزعماء المكون الشيعي العراقي، انا لست زعيم سياسي رغم انني متفوق على ساسة مكوننا بالكثير والدليل كل ماطرحته قبل سقوط نظام صدام تحقق بعد سقوطه، طالبنا الجعفري ومن بعده المالكي بسنوات حكمه العجاف يا اخي عليكم بالجماهير فتحقق لكم الكثير، حسب النظرية الشيوعية فقد اوجد الزعيم الشيوعي ومؤسس الشيوعية لينين نظرية ( كل حركة شعبية تقابلها نظرية ثورية) طالبنا ساسة احزابنا والزعامات الدينية وتوسلنا في زعماء العشائر عليكم دعوة الجماهير لاخراس فلول البعث واجنحتهم السياسية المشتركين بالحكومة لافشتلها لكن دون جدوى، الشكر للمتظاهرين وللسيد مقتدى الصدر ورغم اختلتفي معهم لكن عندما نزل للشارع اوجد معادلات قوية اجبرت الرئاسات الثلاث للاستجابة الفورية للمطالب وهاهو عادل عبدالمهدي قد اعترف في هذه الحقيقة، وعليه ان يصارح الجماهير ويطلب مساعدتهم وأكيد الجميع يهب لمساعده ويجب جعل انتخابان رئاسة الجمهورية من خلال الجماهير وبغض النظر هل نظام رئاسي ام غير ذلك لان اجراء الانتخابات لانتخاب رئيس جمهورية ينقذ العملية السياسية من جزء كبير من المحاصصة، يقول المفكر الفرنسي وهو مخاطبا الشعوب المقهورة

يقول “لابويسي” متسائلاً عن سبب قبول الناس بالعبودية وسكوتهم عنها، محرضًا الشعوب، لتقوم بالعصيان المدني، لاسترجاع حريتها: “لكن ما هذا يا ربي؟ كيف نسمي ذلك، أي تعس هذا، أي رذيلة، أو بالأصدق أي رذيلة تعسة؟ أن نرى عددًا لا حصر له من الناس، لا أقول يطيعون، بل يخدمون، ولا أقول يحكمون، بل يستبد بهم، لا ملك ولا أهل ولا نساء ولا أطفال، بل حياتهم نفسها ليست لهم.

رحم الله هذا الرجل العظيم لابويسية المفكر الذي مات قهرا ولم يتجاوز عمره 33 عاما، نعم شيعة العراق وبسبب الظلم والقهر طيلة حكم طائفي تجاوز 1200عام دبت العبودية للنخبة الحاكمة السياسية التي قبلت بالذل والخنوع والعار والحكم بعقلية معارض خنيث جبان وليس بعقلية حاكم سياسي شجاع يستمد قوته من جماهيره، نوري المالكي كان رئيس سلطة تنفيذية وهو يرى وزرائه من البعثيين الطائفيين يفجرون ويشاهد نواب المكون السني يجعلون حماياتهم مجاميع ارهابية تفجر وتفخخ وهو يجمع ملفات؟ رحمك الله يا لابوسي انت انسان عظيم تستحق منا افضل التحية والتقدير، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم هذا العبد الصالح المحب للحرية والمبغض للعبودية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.