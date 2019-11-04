عادل عبد المهدي يستسخف عقول العراقيين بتصريحه الفارغ

بقلم: البروفسور الدكتور سامي آل سيد عكلة الموسوي

أصدر عادل عبد المهدي المعروف (بعادل زوية) تصريح حول الاحداث الجارية وليته لم يفعل لانه بيان مليء بالاكاذيب والتلفيق واللف والدوران وعدم تقديم حل ولو واحد للازمة وهذا يعبر عن مدى استهتار عادل عبد المهدي بالدماء العراقية والارواح التي تزهق. كما ويدل على انه لم يستمع لمطالب المتظاهرين الواضحة بل وظهر بانه متمسك بالسلطة حتى نخاع العظم. ولعل الذين نصحوه بكتابة هكذا مقال ركيك يضحك به على عقول العراقيين هم من الجهلة الاميين او الذين يريدون توريطه اكثر بسفك الدماء.

ومن جملة الأمور التي جاء بها تصريح أبو العدس انه كلف لجنة للتحقيق في أنواع المعدات لدى القوات الأمنية … (صارت عليك زحمة خالي أبو العدس) نقول لك وين صارت لجنتك التي حققت بها في قنص العراقيين؟ اين هم القناصة ولماذا شكك بلجنتك تلك كل من الأمم المتحدة والمرجعية وحقوق الانسان بل واولا واخرا الشعب والجميع قال انها تفتقد للمصداقية حتى أمريكا الداعمة لك. لو بك خير روح للشعب في ساحة التحرير واخبره بذلك وشوف شنو راح يكون ردهم عليك. روح هناك وجرب حظك! لجنة تحقيقية مو هيجي أبو العدس. خلي لجنتك ابجيبك احسن لك.

وجاء بخطبته العبقرية التي انبثقت عن نظريات فاتت حتى على اكبر العباقرة بان التظاهرات جعلت السلطات الثلاث مراجعة مواقفها فعليه على المتظاهرين العودة لبيوتهم او اذا ارادوا البقاء في الشوارع! ما هذه العبقرية والقريحة التي انفجرت علينا وما هذا الذكاء اين كان يختبأ؟! لقد اصبحنا نشكك بانك قد تكون مصاب بال Dementia او ان ال IQ عندك متدني جداً بحيث نحتاج الى اجراء فحص لعل الكروموسومات لديك فيها خلل سندرومي! انت تطلب من العراقيين ان يعودوا للحياة الطبيعية فأي حياة هذه حياة البطالة والوطن المسلوب والدمار والسرقات والحرامية وسيطرة ايران وعمالتك لهم … المتظاهرون سيردون عليك ببدأ العصيان المدني الشامل

وقد برر عادل عبد المهدي استخدام العنف ضد المتظاهرين بقوله انه يستخدم من قبل القوات الأمنية للدفاع عن النفس وموجه ضد الخارجين عن القانون! الخارجين عن القانون هم المسعفين الذين اخترقت قنابل الغاز ادمغتهم او المسعفة التي قتلت امس او المسعفة (صبا المهداوي) التي تم اختطافها البارحة او شباب وشابات العراق الذين يرفعون العلم العراقي بيد او الناشط رياض صبري الذي اختطف ووجد بحالة يرثى لها او الذين يطالبون بحقوق ووظائف ووطن لأنك انت وغيرك من الذين تخافهم الذي سلبت ارادته يا أبو العدس. هؤلاء هم المخربون بنظرك هذا النظر الذي يبدو انه أصيب بقصر البصر بل وقصر البصيرة بل والاستهتار بتلك الدماء. بعد هذا التصريح الثقة بك قد فقدت تماما يا أبو العدس والزوية والرد على تصريحك ستجده هناك في ساحة التحرير فلماذا لا تذهب الى هناك وتجرب حضك رغم ان مظهرك يوحي على الملل والكآبة التي لاتفرح المتظاهرين.

ويبدو انك كنت ترى فلماً عن حروب المنجنيق وبما ان دماغك قد تقادم عليه الزمن فانك ضننت ان هؤلاء هم متظاهري ساحة التحرير قد نصبوا منجنيق على رأس جسر الجمهورية وجسر السنك ليضربوا به المنطقة الخضراء! او لعلك البارحة نمت فرأيت في المنام ان المتظاهرين في ساحة التحرير قد طلبوا من اجداد اجدادهم ان يبعثوا لهم منجنيقاً لضرب المنطقة الخضراء فاستيقضت مفزوعاً واضفت ذلك الى خطابك الفذ الذي لم يتمكن عليه ولا رئيس قبلك ولابعدك … خطاب هو ام الخطابات! او لربما أشار عليك عبد الأمير خلف ان تذكر المنجنيق لانه ضربت به الكعبة فهو من عمل الشيطان! ولكنه نسى بان الدم اكثر كرامة على الله من الكعبة. ممكن خالنا أبو العدس تبعث صور عن المنجنيق الذي استخدمه المتظاهرون ….. أخاف يطلع مصيادات ودعابل رشيد فليح؟! يبدو ان هوليود سوف تقوم بعمل فلم اسمه المنجنيق …. من اعداد وإخراج المخرج عادل زوية!

ولقد قال عادل عبد المهدي برسالته العبقرية والتي احتوت على كافة الحلول التي فاقت حلول آل الرسول بانه يجب إيقاف العنف واراقة الدم فوراً ….. لنرى اذن كم شهيد سيسقط اليوم وكم جريح؟ فاذا سقط جريح واحد او استشهد عراقي متظاهر واحد بعد هذا التصريح له تفسيرين لاثالث لهما اما انت كذاب او لا احد يسمع كلامك من قواتك الأمنية؟! إيقاف إراقة الدم فوراً بعد ماذا بعد ١٧ الف جريح وشهيد بعد وكت ياعادل الذي فاقت جرائمك ما قام به صدام حسين واعتى الدكتاتورين.

وقال عادل زوية ان التظاهرات أصبحت مهرجانات من القوات الأمنية والمتظاهرين فاذا كانت كذلك لماذا تريد انهائها وهل لك ان تذهب للمشاركة فيها فهي مهرجان. ثم قلت الضحايا اقل من الأيام العشرة الأولى وهل عندك قتل الناس باعداد اقل افضل بينما الله يقول من قتل نفساً واحدة كأنما قتل الناس جميعا فهل انت اكثر عبقرية من ذلك. كم هو التناقض في تصريحك الفارغ والذي بررت به العنف واستسخفت عقولنا واتهمت شبابنا بالمخربين بينما صمت عن ذكر من الذي قنصهم؟

انك بتصريحك هذا تظهر بانك بعيد كل البعد عن مطالب الشعب ولاتستحق ان تبقى رئيس وزراء تحكمه وعليك الرحيل فهو الشييء الوحيد الذي ممكن ان تفعله وما عداه يجعلك مطلوباً اكثر وخاصة تصريحك الباهت الذي لايحترم عقول ابسط الناس فهل انت تستسخف عقولنا؟ ارحل خير لك قبل ان ترحل ولاتنسى عند الرحيل انك سوف تحاسب على تصريح اليوم الذي استسخفت به عقول العراقيين وسيكون الرد عليك من المتظاهرين في ساحة التحرير

وان شأت فاذهب الى هناك … الست برئيس وزراء ويجب ان تتفقد شعبك في مهرجانه …. اذهب وارنا شجاعتك