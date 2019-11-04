علاوي يتساءل: الذين ساهموا بكشف موقع البغدادي الن يتمكنوا من تحديد موقع صبا؟

دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي السلطات الرسمية في البلاد، الى الكشف عن العصابة التي اختطفت الناشطة صبا المهداوي.

الذين ساهموا بتحديد وكشف موقع البغدادي، ألن يكون لهم دور في تحديد موقع الناشطة #صبا_المهداوي والكشف عن العصابة التي تقف وراء اختطافها .

مؤسف الا نستمع لأي موقف رسمي إزاء ما جرى، الصامتون شركاء في جريمة اختطافها وهي التي كرست وقتها لإسعاف ومساعدة الجرحى والمصابين في ساحة التحرير — Ayad Allawi (@AyadAllawi) November 3, 2019

ودعت والدة الناشطة المدنية صبا المهداوي والتي اختطفت امس السبت، الى اطلاق سراح ابنتها.

وكانت جهات غير معلومة قد اختطفت الناشطة العراقية في مدينة البياع بمركز قضاء الكرخ جنوب غربي بغداد، وفقا لشهود عيان.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الناشطة تم اختطافها عقب مغادرتها ساحة التحرير ببغداد، حيث كانت تسعف المتظاهرين الجرحى.

وأضاف آخرون أن الخاطفين كانوا يقودون “سيارة بيضاء اللون من نوع هيونداي توسان، اتجهوا بها إلى منطقة زيونة”.

وقالت مفوضية حقوق الانسان في بيانها إن “الناشطة المدنية صبا المهداوي إحدى الطبيبات المتطوعات لعلاج وتقديم الإسعافات والرعاية الصحية الأولية لمتظاهري ساحة التحرير”.

وناشد بيان للمفوضية الجهات المختصة بضرورة الكشف عن مصير جميع الناشطين واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المتظاهرين، والناشطين، والمدونين، والإعلاميين والصحفيين من عمليات الاختطاف المنظم التي يتعرضون لها في بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب في العراق.