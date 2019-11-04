“لوتكه” تنقذ عدداً من الاشخاص من السجون والمعتقلات التركية وتعيدهم الى كوردستان

تمكنت مؤسسة “لوتكه” المهتمة بشؤون اللاجئين والنازحين، اليوم الاحد، من اعادة خمسة لاجئين كورد من تركيا الى اقليم كوردستان، بعد حل مشكلاتهم مع المعتقلات التركية.

وجاء في بيان للمؤسسة انه استمرارا للاعمال والنشاطات التي تقوم بها مؤسسة لوتكه (بالعربية=القمة) لشؤون النازحين واللاجئين عن طريق ممثلتها في تركيا (كورده بشار) وفي ليلة 1/2 من شهر تشرين الاول الجاري تم حل مشكلات خمسة شبان وهم كل من (عصام عمر علي وهلمت ستار جبار ومحمد سالار ورشيد حمه علي) من اهالي السليمانية من احد المعتقلات التركية باسم (جنا قله) وتمت تمشية معاملاتهم وارسالهم الى اقليم كوردستان وتم استقبالهم في مطار السليمانية الدولي وعادوا بعدها الى احضان اسرهم.

واستطاعت مؤسسة لوتكه خلال العام الجاري انقاذ عدد كبير من اللاجئين من الكورد والعرب في تركيا من عدد من المشكلات المختلفة في مطارات ومعتقلات تركيا وقامت بمعالجة مشكلاتهم واعادتهم الى المحافظات العراقية واقليم كوردستان.