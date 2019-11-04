ليفربول يحلق في صدارة الدوري الانكليزي بفوزه على توتنهام (فيديو)

.بتعد نادي ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الأحد، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

تقدم هاري كين مهاجم توتنهام بهدف في شباك ليفربول، في الدقيقة الأولى.

وقابل هاري كين كرة مرتدة من عارضة أليسون حارس الليفر، وسدد برأسه في شباك الريدز.

ادل هندرسون لليفربول في الدقيقة 50 من تسديدة قوية.

ونجح محمد صلاح في التقدم لليفربول في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة من خلال 9 انتصارات وتعادل وحيد ودون هزيمة، وسجل الريدز 23 هدفاً واستقبل مرمى ليفربول 8 أهداف.