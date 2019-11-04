Posted on by

ليفربول يحلق في صدارة الدوري الانكليزي بفوزه على توتنهام (فيديو)

.بتعد نادي ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الأحد، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

تقدم هاري كين مهاجم توتنهام بهدف في شباك ليفربول، في الدقيقة الأولى.

وقابل هاري كين كرة مرتدة من عارضة أليسون حارس الليفر، وسدد برأسه في شباك الريدز.

ادل هندرسون لليفربول في الدقيقة 50 من تسديدة قوية.

ونجح محمد صلاح في التقدم لليفربول في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة من خلال 9 انتصارات وتعادل وحيد ودون هزيمة، وسجل الريدز 23 هدفاً واستقبل مرمى ليفربول 8 أهداف.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close