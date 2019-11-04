متظاهرون يقطعون طريق حقل نفطي جنوبي العراق

كشف مصدر مطلع، الاحد، عن قيام محتجين غاضبين بقطع طريق رئيس يؤدي الى حقل نفطي جنوبي العراق.

وقال المصدر ان محتجين قطعوا طريق بلوك ناين النفطي، المؤدي الى حقل الفيحاء شرق شمال البصرة المستثمر من قبل شركة كويتية.

وقطع متظاهرون الطريق الرابط بين ناحيتي خور الزبير وأم قصر جنوب البصرة، بحرق الاطارات، لمنع مرور الموظفين ومنع القطعات الأمنية من الوصول لناحية ام قصر، التي تشهد اعتصاما كبيرا يشارك فيه المئات امام بوابة ميناء ام قصر.

يشار الى ان متظاهرين قطعوا طريق منفذ الشيب، المنفذ الحدودي البري بين العراق وإيران من جهة محافظة ميسان.