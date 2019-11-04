مجتجون يحاصرون مبنى القنصلية الايرانية بكربلاء ويضرمون النار بجدارها

حاصر محتجون مبنى القنصلية الايرانية في مدينة كربلاء.

وقالت مصادر محلية ان عشرات المحتجين تجمعوا مساء الاحد بمحيط مبنى القنصلية، ورفعوا العلم العراقي على مبناها، واضرموا النار بجزء من الجدار الخارجي للمبنى.

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Iranian consulate in #Karbala is now surrounded by demonstrators

Video..a demonstrator raising Iraqi flag at the consulate#Iraq

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القنصلية الايرانية في #كربلاء محاصرة من قبل المتظاهرين متظاهر يرفع العلم العراقي فوق القنصلية#IraqiRevolution #IraqProtests pic.twitter.com/MR7p4olKeG — #IraqiRevolution (@IRaqiRev) November 3, 2019