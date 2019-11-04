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مجتجون يحاصرون مبنى القنصلية الايرانية بكربلاء ويضرمون النار بجدارها

حاصر محتجون مبنى القنصلية الايرانية في مدينة كربلاء.
وقالت مصادر محلية ان عشرات المحتجين تجمعوا مساء الاحد بمحيط مبنى القنصلية، ورفعوا العلم العراقي على مبناها، واضرموا النار بجزء من الجدار الخارجي للمبنى.

 

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