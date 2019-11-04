مسرور بارزاني : ملتزمون بالدستور العراقي .. وامريكا تحترم تحالفها معنا

بعد اجتماعه مع وفد رفيع من الكونغرس الامريكي

أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين ، على التزام الاقليم بالدستور العراقي، مشيرا الى ان امريكا تحترم تحالفها مع اقليم كوردستان.

حديث مسرور بارزاني جاء في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعه مع وفد رفيع من الكونغرس الامريكي في اربيل.

ومعلقاً على الحديث عن اجراء تعديلات دستورية في العراق على وقع الاحتجاجات الشعبية ، اكد مسرور بارزاني على الالتزام ببنود الدستور العراقي وآلياته لافتا الى ان اعتراض ثلاث محافظات على تعديل اي بند دستوري من شأنه أن يمنع التعديل.

وقال بارزاني ان “امريكا حليف مهم لاقليم كوردستان وقد دعمتنا في الحرب ضد تنظيم داعش وواشنطن تحترم تحالفها معنا”.

مؤكداً بالقول ان هنالك مخاطر جدية من تحركات تنظيم داعش في المنطقة.

وفي ردّه على سؤال عن الانسحاب الامريكي من شمال شرق سوريا عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن امله في تحقيق حل شامل للمنطقة يحقق الامن والاستقرار ويحقق مكاسب للشعب الكوردي .