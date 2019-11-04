مسرور بارزاني : هدفنا تحويل المجتمع في إقليم كوردستان من مستهلك إلى منتج

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين ٤ تشرين الثاني / نوفمبر ، وفداً من مجلس الأعمال العراقي البريطاني برئاسة مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني للتجارة البارونة إيما نيكلسون.

وتم في الاجتماع ، بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين بريطانيا وإقليم كوردستان والعراق.

وأشارت البارونة نيكلسون إلى أن حكومة بلادها على استعداد لدعم حكومة إقليم كوردستان في تطبيق برنامج التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد.

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أن الهدف الرئيسي للتشكيلة الحكومية التاسعة هو تحويل المجتمع في إقليم كوردستان من مستهلك إلى منتج، مبيناً أن ذلك يتم من خلال تطوير المهارات وإيجاد سوق للإنتاج المحلي.