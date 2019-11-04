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مطالبات باعدام سجناء داعش والمتورطين بالارهاب بالغازات السامة

منظمة تطالب باعدام سجناء داعش بالغازات السامةImage preview

بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا المجتمع الدولى وكافة دول العالم باعدام كل سجناء داعش من مختلف الجنسيات حول العالم باستخدام غرف الغاز والغازات السامة وذلك لارتكابهم جرائم وحشية ضد الانسانية بعدة دول وبالعراق وسوريا ودول اوروبية

ودعا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى بعدم وضع عناصر داعش بالسجون او اعادتهم لبلدانهم الاصلية حيث يحملون جنسيات عربية واوروبية داعيا لاعدام كل عناصر وسجناء داعش باستخدام غرف الغاز والغازات السامة وذلك لوجود الاف السجناء من داعش بسجون تركيا والعراق ودول اخرى

وحذر التقرير من اعادة سجناء داعش الى بلدانهم الاصلية او ايداعهم فى سجوزن الدول الاوروبية او العربية لقيامهم بتجنيد عناصر جديدة لو اعادة بناء التنظيم الارهابى

وهددت تركيا باعادة سجناء داعش الى عدة دول اوروبية يحملون جنسيتها وهو ما رفضته المنظمة

ودعت المنظمة الحقوقية لاستخدام غرف الغاز وهي أداة لاعدام البشر أو الحيوانات باستخدام الغازات السامة لاعدام عناصر وسجناء داعش حيث يتم ضخ غاز سام داخل غرف الغاز لاعدامهم ومن تلك الغازات غازات سيانيد الهيدروجين

ولفتت المنظمة لاستخدام غرف الغاز لعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة فى العشرينات واعدام اول سجين باستخدام غرفة الغاز

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