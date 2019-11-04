مطالبات باعدام سجناء داعش والمتورطين بالارهاب بالغازات السامة

منظمة تطالب باعدام سجناء داعش بالغازات السامة

بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا المجتمع الدولى وكافة دول العالم باعدام كل سجناء داعش من مختلف الجنسيات حول العالم باستخدام غرف الغاز والغازات السامة وذلك لارتكابهم جرائم وحشية ضد الانسانية بعدة دول وبالعراق وسوريا ودول اوروبية

ودعا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى بعدم وضع عناصر داعش بالسجون او اعادتهم لبلدانهم الاصلية حيث يحملون جنسيات عربية واوروبية داعيا لاعدام كل عناصر وسجناء داعش باستخدام غرف الغاز والغازات السامة وذلك لوجود الاف السجناء من داعش بسجون تركيا والعراق ودول اخرى

وحذر التقرير من اعادة سجناء داعش الى بلدانهم الاصلية او ايداعهم فى سجوزن الدول الاوروبية او العربية لقيامهم بتجنيد عناصر جديدة لو اعادة بناء التنظيم الارهابى

وهددت تركيا باعادة سجناء داعش الى عدة دول اوروبية يحملون جنسيتها وهو ما رفضته المنظمة

ودعت المنظمة الحقوقية لاستخدام غرف الغاز وهي أداة لاعدام البشر أو الحيوانات باستخدام الغازات السامة لاعدام عناصر وسجناء داعش حيث يتم ضخ غاز سام داخل غرف الغاز لاعدامهم ومن تلك الغازات غازات سيانيد الهيدروجين

ولفتت المنظمة لاستخدام غرف الغاز لعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة فى العشرينات واعدام اول سجين باستخدام غرفة الغاز