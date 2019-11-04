مكتب بارزاني ينفي خبرا عن المادة 140: لا تنازل على حقوق شعب كوردستان

نفى مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اي اتفاق مع رئيس المنبر العراقي اياد علاوي بخصوص تغيير المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة باوضاع مناطق النزاع مع بغداد وبخاصة كركوك.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني، فان “بعض القنوات الاعلامية اوردت اخبارا مضللة بأنه في اللقاء الاخير بين بارزاني وعلاوي جرى اتفاق حول احداث تغيير في المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع اوضاع كركوك والمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد”.

وتابع “وفي الوقت الذي نرفض فيه هذه الاخبار جملة وتفصيلا فإننا نوضح بأن شعب كوردستان يدرك جيدا بأن الرئيس بارزاني لا هم له سوى شعب كوردستان وارضه وحقوقه المشروعة، ولا يمكن ان يساوم على حقوق شعب كوردستان المشروعة او ان يتنازل عنها”.

واشار البيان الى الرئيس بارزاني اوضح في مناسبات عديدة انه “سيتم رفض اي تغيير في الدستور بحيث يمس وينتقص من حقوق شعبنا وخصوصيتنا وان شعب كوردستان يعرف جيدا الاطراف التي تساوم على حقوقه”.