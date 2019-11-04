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ميناء عراقي يستأنف أعماله بعد انسحاب المتظاهرين

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاحد، تقديم شكرها وتقديرها لمتظاهري منطقة خور الزبير وذلك لشعورهم العالي بالمسؤولية اتجاه انسيابية التظاهرات الوطنية.

وبينت في بيان أن “التظاهر والمطالبة بالحقوق حق مشروع ومطلب لكافة أبناء الشعب على أن لا يعطل الأعمال الضرورية والحاجات الأساسية للمواطنين” .

وأضافت أن “العمل في ميناء خور الزبير يسير بوتيرة طيبة لوعي أبناء المنطقة بأهمية عمل الموانئ، وان عمليات الإرساء والإقلاع مستمرة حيث استقبل الميناء خمس بواخر تجارية عملاقة كما أن أعمال الشحن والتفريغ تجري بانسيابية عالية”.

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