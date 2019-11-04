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هل حقا أن النظام السياسي الطائفي  الهجين شرعي بالتمام والكمال ؟!

بقلم مهدي قاسم

من حسن الحظ أن بعضا من”  فرسان ” المحاصصة الطائفية والقومية و الضالعين ب”علوم الغيب ” في المنطقة الخضراء أنفسهم ، و طواعية  قد اعترفوا علنا ، و أمام الملأ مرارا وتكرارا ، وفوق ذلك فضائيا ، أي عبر فضائيات مرئية و من خلال تصريحات تلفزيونية متعددة  ، فاعترفوا بصوت عال و بنبرة واضحة جدا ليس فقط بمدى وجسامة انتشار مظاهر الفساد المستشري على نطاق واسع مع ممارسة عمليات نهب و فرهدة منظمة للمال العام ،  تقدر بمئات مليارات دولارات ، فضلا عن سرقة ومصادرة عقارات الدولة بشكل تعسفي وبلطجي كغنائم و أسلاب على أساس صاحبها ” مجهول ” ، إنما أكدوا أيضا على عمليات تزوير واسعة في الانتخابات السابقة و الأخيرة أيضا مع بيع و شراء مناصب سيادية ، طبعا ، بتواطؤ  واتفاق مسبقين من قبل أعضاء اللجنة الانتخابية الموالين ــ أصلا ــ للأحزاب الحاكمة والمتحكمة ، هذا دون الإشارة إلى أن الدستور العراقي قد كُتب و صُيغ تحت أشراف و تدخلات ممثل الغزو الأمريكي و السيء الصيت بول بريمر، وهو الأمر الواضح و الأكيد  الذي يُشيرإلى عدم شرعية ليس البرلمان و الحكومة فقط ، إنما إلى عدم شرعية النظام السياسي الطائفي المحاصصتي برمته في الدرجة الأولى و الأخيرة ، إذ لو لم يكن هذا النظام السياسي الطائفي الهجين فاسدا بالمطلق وفي نفس الوقت لم يتحول إلى مظلة حماية كبيرة لجميع الفاسدين والمفسدين في الحكومات المتعاقبة لما كانت هذه الحكومات  قد باتت و انتهت متعفنة ومنخورة بوباء الفساد إلى هذا الحد العلني المكشوف والسافر ، بحيث خرج ويخرج بين وقت وآخر نواب ومسؤولون ليتحدثوا عن تقسيم ” الكعكة” حينا و عن أخذ الرشوة و عن سرقة مئات مليارات من دولارات من قبل هذا الحزب أو ذاك المسؤول أو السياسي المتنفذ حينا آخر أو مصادرةعقارات الدولة حينا ثالثا ،فضلا عن الهدر و التبذير الظالمين للمال العام ، طبعا دون أن تترتب على ذلك أية إجراءات جنائية أو عواقب قانونية و لا حتى خطوات  جدية و جذرية لوقفها بشكل نهائي و شامل من قبل هذه الحكومات المتعاقبة في غضون 16 عاما ، بل بدلا من ذلك ، خرج ويخرج مسؤولون ” كبار ” ليقولوا مؤكدين بهذا الشأن على أنه من الصعب جدا بل و المستحيل مكافحة الفساد لكبرحجمه و قوة انتشاره الواسع !! ، محاولين من وراء ذلك خلق نوعا من اليأس و الإحباط على هذا الصعيد ، بغية دفع الشارع العراقي إلى الاستسلام ” لأمر واقع الفساد كقدر مقدر ، كأنما من عند الله ! ، وبالتالي فلا مهرب من القبول به في كل الأحوال و الظروف !! ، طبعا ، لكي يستمروا هم وبطانتهم الضليعة والمتواطئة في مواصلة عمليات اللصوصية والنهب بحق المال العام وممتلكات الدولة ، وهم يفعلون ذلك ــ مثلما أسلفنا ــ منذ 16عاما و حتى الآن ، دون أن يبلطوا شارعا أو يبنوا منشاءات أو جسرا أم مدرسة أومستشفى حسب أصول المواصفات المطلوبة ، ولا حسنوا مستوى المعيشة أو الخدمات أم تنويع موارد الاقتصاد القائم أصلا على اقتصاد  الريع فقط وذلك بفضل وردات النفط فحسب ..

إذن فعن أية شرعية يتحدثون  أتباع و مرتزقة الأحزاب الفاسدة و طبالو النظام الإيراني ، عندما يهذون بترهات و سخافات عن الشرعية والديمقراطية لغاية في نفس يعقوب ، أجل عن أية  الديمقراطية التي لا يؤمنون بها أصلا و قطعا ، سيما من حيث يعتبرونها ” بدعة غربية ” لا أكثر ..؟!!.

ولكن ـــ  على الرغم من شعورنا بعدم جدوى ذلك ـــ  فسوف نبقى نهمس في آذانهم المحشوة بقطن الولائية و العقائد المتحجرة ونقول :

ــــ النظام الشرعي يجب أن يعكس إرادة أغلبية  الشعب و يحرص على خدمته و رفاهيته ، فهل النظام السياسي الهجين الحالي و كذلك الحكومة الراهنة  والسابقة تعكسان الشرعية المطلوبة بكل مظاهر الفساد والفقر و انعدام أبسط مستلزمات الحياة العصرية للمواطن العراقي ؟! ..

كما أن النظام الديمقراطي الحق والقائم على مؤسسات القانون و الدستور لا يمكن أن يكون وكرا وملاذا للفاسدين و يشرعن لصوصياتهم و فسادهم أو يتستر عليهم ، بتوافقات ومساومات تقسيم مناصب و مغانم ، إنما يلفظهم إلى غياهب السجون  بعد إدانة قضائية ذات أدلة قاطعة ، مع منعهم أو حظرهم من ممارسة حقوقهم المدنية لمدة طويلة ، بمعنى منعهم من الاشتراك في الانتخابات سواء كتصويت أو ترشيح ..

و أخير أنني أعرف جيدا من أنه لا الجدوى  من حوار مفيد ومتبادل مع هذه الفقاعات ” العقائدية ” التي لا زالت وسوف تبقى تتبقبق حتى  النفس الأخير ، لو عرضنا عليهم آلافا من دلائل وبراهين قاطعة و دامغة ،لأن هدفها ليس كشف ” درب الحق ” والسير فيه حتى لو كان موحشا ،  وفضح كل ما هو ظالم و باطل ، أينما كان ومع أي كان ، إنما التغطية والتستر على الظالم و الباطل ذاته ..

فهؤلاء قد تعلموا من الكتّاب البعثيين ــ خاصة أن بعضهم ربما كان كذلك أصلا ـــ الأسلوب الغوبلزي في الكذب و التلفيق و ترديد ذلك ليلا ونهارا  ويوما بعد يوما ، و عبر سنين طويلة ، طبعا دون أن يصدقهم غير أنفسهم ، و ما عدا رهط من ببغائيين مدجنين مثلهم عقائديا و ولائيا ، وفقا لشعار جاهلي ـــ على بدوي مفاده:

ــ ” ناصر أخاك  أن كان ظالما أو مظلوما ” ..

أليس هذه الجماهير المليونية استفتاء شعبي على عدمية شرعية النظام

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مخلفات مدارس  الدعوجي المؤمن و وزير التربية و فيما بعد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي التي بُنيت بلا سقوف أو جدران عالية

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