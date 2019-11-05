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أزمة بالوتيلي.. الاتحاد الإيطالي يغلق “المدرج العنصري”

أزمة بالوتيلي.. الاتحاد الإيطالي يغلق &quot;المدرج العنصري&quot;

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الإيطالي، إغلاق مدرج ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، معقل فريق هيلاس فيرونا، بعد الهتافات العنصرية التي أطلقتها جماهير الأخير ضد ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا خلال مباراة الفريقين بـ”السيري آ” الأحد الماضي.

بالوتيلي أمسك بالكرة في الدقيقة 55 من المباراة وسددها في اتجاه الجماهير، وهدد بمغادرة الملعب خلال فوز فيرونا 2-1، وذلك بعدما أطلق مشجعو أصحاب الأرض هتافات عنصرية، وقاموا بتقليد أصوات قردة مع كل مرة يقوم فيها اللاعب الأسمر بلمس الكرة.

وهدد بالوتيلي بمغادرة الملعب، وأوقف الحكم ماوريزيو مارياني المباراة لنحو 5 دقائق، وجهت خلالها الإذاعة الداخلية للاستاد رسالة إلى الجماهير تحذرهم من هذه التصرفات العنصرية.

وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي بياناً أكدت من خلاله إغلاق القطاع من الملعب الذي صدرت منه الإساءة لبالوتيلي، خلال مباراة فيرونا المقبلة على ملعبه.

وكان نادي روما الإيطالي، وكارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، أعلنا تضامنهما مع الخطوة التي قام بها بالوتيلي لإيقاف المباراة.

يذكر أن نادي هيلاس فيرونا أعلن مؤخرا منع لوكا كاستيليني رئيس رابطة “ألتراس” مشجعي الفريق، من دخول الملعب لمدة 11 عاما، بعد تصريحات انتقد فيها بشدة مهاجم بريشيا ماريو بالوتيلي.

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