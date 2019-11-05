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أمطار وفيرة مقبلة على العراق

اكد متنبئ جوي ان التوقعات الجوية تشير الى أمطار وفيرة ستسقط في العراق خلال منتصف الشهر الجاري.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور له على صفحته في (فيسبوك): “ما تزال نماذج الطقس العالمية تضع كميات وفيرة للأمطار في مناطق شرق وشمال البلاد وبعض مدن الوسط والفرات الأوسط والجنوب كتوقع أولي متوسط المدى للحالة الجوية المتوقع تأثيرها على البلاد بعد يوم 10 من الشهر الجاري”.وأضاف ان “صدقت هكذا كميات فالسيول متوقعة في مناطق الحدود مع ايران والأودية شمال البلاد”.ونوه عطية الى انه “كلما اقتربت الفترة الزمنية ستكون التوقعات أكثر دقة ومصداقية وهذه الخارطة نضعها للمعلومة والتبيان فقط للفترة من 11-18 من الشهر الجاري”.

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