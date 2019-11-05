اعتداء بالضرب يطال كادر “هنا بغداد” في بغداد

4/11/2019

تعرض كادر قناة هنا بغداد الفضائية للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب على جسر الاحرار ببغداد.

منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق افاد ان “كادر القناة المكون من مراسل ومصور ومدير تصوير طلب عدم ذكر اسمائهم حفاظا على سلامتهم كانوا في مهمة تغطية احداث التظاهرات من على جسر الاحرار ببغداد”، مضيفا “تمكن الكادر من الوصول الى منتصف الجسر وبعد انتهاء عملهم واثناء عودتهم قامت قوات مكافحة الشغب بالاعتداء عليهم بالضرب واطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين المتواجدين ببداية الجسر قبل تدخل عناصر من الجيش لايقاف اطلاق الرصاص”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تدين الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الكوادر الاعلامية من قبل جهات مختلفة اثناء نقلهم للاحداث.

كما وتناشد الجمعية المنظمات الدولية بضرورة التدخل لايقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميين في العراق لاسيما بعد ما شهدته الصحافة من قبع غير مسبوق خلال شهر اكتوبر.