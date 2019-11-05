الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: ثورة العراقيين نتاج ظلم بدد 600 مليار

عد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين قره داغي، اليوم الاثنين، الاحتجاجات في العراق “ثورة ضد الظلم والطغيان”.

وقال قره داغي في تغريدة له بموقع تويتر ان “ثورة الشعب العراقي العظيم هي ثورة ضد الظلم والطغيان الذي أفسد البلاد والعباد”، مضيفا انها “ثورة ضد الطائفية البغيضة التي مزقتهم شر ممزق”.

وتابع “هي ثورة ضد تدخل الدول الخارجية، هي ثورة ضد الفساد الذي بدد 600 مليار دولار من الثروات، وهي ثورة ضد الفقر والجوع وسوء الغذاء والماء والدواء في بلد الخيرات”.

ويشهد العراق، منذ مطلع الشهر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، ويطالب المشاركون فيها، باستقالة الحكومة.

وسرعان ما تحولت التجمعات السلمية إلى اشتباكات بين المحتجين من جهة، والشرطة والعسكريين من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وإصابة 11 ألفا آخرين منذ بدء الاحتجاجات.