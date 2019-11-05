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الامم المتحدة: يروعنا سفك الدماء بالعراق وحان الوقت للقيام بأمر

عدت بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي”، الاثنين، الاحداث الجارية في البلاد “مروعة”.

وقالت البعثة في بيان لها “يروّعنا استمرار سفك الدماء في العراق”، مضيفة ان “الإحباط الشديد لدى الشعب لا ينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خاطئ”.

واضافت ان “العنف لا يولد إلا العنف، ويجب حماية المتظاهرين السلميين”، مشددة على انه “حان وقت الحوار الوطني”.

ويشهد العراق، منذ مطلع الشهر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، ويطالب المشاركون فيها، باستقالة الحكومة.

وسرعان ما تحولت التجمعات السلمية إلى اشتباكات بين المحتجين من جهة، والشرطة والعسكريين من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وإصابة 11 ألفا آخرين منذ بدء الاحتجاجات.

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